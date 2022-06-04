Залужний: самохідні гаубиці, надані Норвегією, вже на передовій

Самохідні гаубиці М109А3, надані у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже перебувають на передовій, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у фейсбуці 4 червня.

«Стосовно технічних характеристик, то гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр і потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км. Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними й абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах», – заявив Залужний.

За його словами, українські військові «з легкістю за один тиждень опанували М109А3».

Головнокомандувач ЗСУ висловив сподівання на «подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, чия перевага в артилерії й реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат».

«Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам дедалі складніше стримувати агресора», – наголосив Залужний.

Нещодавно Вашингтон погодився надати Україні потужну реактивну артилерійську систему HIMARS, яка буде значною модернізацією ракетних систем, які зараз використовує Київ для боротьби з масштабним російським вторгненням в Україну.