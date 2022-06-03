Стефанчук запросив Шольца до України і закликав Німеччину надати важку зброю

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем – про це він повідомив 3 червня.
«Ми були максимально щирі під час зустрічі з Федеральним Канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Німеччина є лідером ЄС, і її думка стосовно кандидатства України є надзвичайно важливою», – заявив голова парламенту.
Він висловив сподівання на позитивне рішення щодо статусу кандидата на членство в ЄС на саміті Європейської Ради.
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«Запросив Олафа Шольца відвідати Україну. Він подякував за це запрошення, і я дуже сподіваюся, що він його прийме», – додав Стефанчук.
Також, як повідомила пресслужба Верховної Ради, спікер Ради дав інтерв’ю німецькій газеті Westdeutsche Allgemeine Zeitung, в якому прокоментував питання надання Україні німецької зброї.
«Звісно, Україна хотіла б більше зброї від Німеччини. Насамперед нам потрібна важка зброя. Наприклад, самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню або системи протиповітряної оборони, протикорабельного спорядження. Але нам приємно, що весь світ реагує й надає допомогу. Звісно, нам хотілося б більше. Але я вважаю, що це вже перший крок, після якого будуть й інші», – заявив він.
Стефанчук наголосив на важливості того, аби Україна отримала сучасне обладнання.
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«Битися з Росією старою технікою – це довго й неефективно. Ми хочемо відстояти свою територію якомога швидше. Для цього потрібна найновіша техніка», – аргументував він.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 19 травня заявив, що заявка України на приєднання до Європейського союзу не може бути швидко розглянута, незважаючи на масштабне вторгнення Росії.
У відповідь на це голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що ЄС вже зараз має зробити перший крок назустріч Україні, адже вона вже виборола своє право бути членом блоку.
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