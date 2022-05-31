Німеччина спростить видачу візи та посвідки на проживання окремим категоріям росіян – ЗМІ

Німеччина спростить видачу національної візи та посвідки на проживання російським опозиціонерам, правозахисникам, адвокатам та журналістам. Про це пише видання Deutsche Welle із посиланням на речника МВС Німеччини Сашу Лавренца.

Повідомляється, що до категорії «підвищеного ризику» в Росії вирішили віднести адвокатів, представників позапарламентської опозиції та їхніх прихильників, правозахисників, а також фізичних осіб – «іноземних агентів», працівників правозахисних організацій та організацій, оголошених у Росії «небажаними».

Крім того, Німеччина готова прийняти вчених, діячів культури та журналістів, які виступають проти війни Росії в Україні.

Лавренц зазначив, що спрощена процедура поширюється також на журналістів російських державних ЗМІ, які були звільнені за висвітлення подій, що не відповідало лінії Кремля.

Вказаним особам дозволено приїжджати до Німеччини разом із сім’єю. В’їжджати можна буде не лише з Росії, а й з інших країн. За словами Лавренца, претендент на отримання візи повинен «переконливо засвідчити, що зазнає переслідувань».

МВС Німеччини перевірятиме цих осіб на предмет загрози національній безпеці країни.

Безпосередній відбір проводитимуть німецькі дипломати під час консультацій із міністром з питань культури та ЗМІ.

За повідомленнями, йдеться не про шенгенську візу, яка дозволяє перебувати в Німеччині лише 90 діб без права на роботу, а про національну німецьку візу, яка видається для довгострокового перебування в країні.