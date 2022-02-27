Португалія призупиняє видачу росіянам «золотих віз»

Португалія призупинила розгляд заяв від громадян Росії на отримання «золотих віз», які надають іноземним громадянам в обмін на інвестиції. Про це в інтерв'ю CNN Portugal повідомив голова португальського МЗС Августо Сантуш Сілва.

Він додав, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», що Португалія підтримала санкції ЄС і заборонить в’їзд, а також заморозить активи будь-якого громадянина Росії чи Білорусі, який потрапив до списку санкцій, незалежно від того, є у нього португальське громадянство чи ні.

За словами міністра, Португалія готова прийняти українських біженців – у країні вже живе близько 28 тисяч українців.

Крім того, Португалія пообіцяла надати Україні підтримку: до країни поставлять військову техніку. Представник МЗС також зазначив, що в Україні зараз перебувають 14 португальців. Він назвав ситуацію «дуже серйозною» і закликав своїх співгромадян «не покидати укриття найближчим часом».

Програма з видачі іноземним громадянам «золотих віз» на інвестиції стартувала в Португалії в жовтні 2012 року. З того часу росіянам було видано 432 візи за інвестиції на суму 277,8 млн євро, зазначає CNN Portugal. Раніше про рішення призупинити програму видачі «золотих віз» громадянам Росії оголосила Велика Британія.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».