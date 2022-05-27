Україна вимагає від Німеччини зупинити «Північний потік-1»

Україна вимагає від Німеччини або зупинити, або різко скоротити потоки природного газу газопроводом «Північний потік-1». Про це, зокрема, заявив 27 травня в ефірі телемарафону гендиректор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

«Ми («Оператор ГТС України») разом з «Нафтогазом» надіслали звернення до міністерства економіки Німеччини щодо зупинки «Північного потоку-1». Цей потік працював на умовах виключення задля гарантування безпеки транспортування газу до Європи. Але після російського вторгнення в Україну підстав, на основі яких працював «Північний потік-1», більше немає. Тож задля гарантування безпеки нашої країни через гарантування безпеки нашої ГТС, ми звернулись до Німеччини із такою вимогою», – сказав Макогон.

Україна готова і може надати альтернативний транспортний маршрут трубопроводу, що проходить дном Балтійського моря, заявив Макогон.

Німеччина вже зупинила газовий проєкт «Північний потік-2» на знак покарання за вторгнення Росії в Україну. Будівництво газопроводу «Північний потік-2», що наполовину належить російському державному «Газпрому» в консорціумі з європейськими енергетичними компаніями, мало подвоїти постачання російського газу до Німеччини.

Європейські країни змушені були знизити свою енергетичну залежність від Росії, яка використовує доходи від продажу газу, нафти та вугілля для фінансування війни.

Словаччина оголосила 27 травня, що значно знизила свою залежність від постачання газу з Росії. Країна скоротила свою залежність на 65 відсотків, заявив міністр економіки Річард Сулік. Словаччина змогла це зробити, підписавши кілька контрактів на постачання газу, зокрема один – із Норвегією та інші – на постачання скрапленого газу.

Прем’єр-міністр Едуард Геґер також оголосив про початок тестової експлуатації газопроводу, який сполучає Польщу та Словаччину. За його словами, газопровід, побудований коштом ЄС, дозволить Словаччині також отримувати газ з Норвегії та інших країн.

«Північний потік-1» проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Газопровід почав поставки газу двома гілками в жовтні 2012 року.