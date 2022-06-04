Що таке «Байрактар»?

Як відносно недорогим турецьким безпілотникам вдалося вплинути на хід бойових дій, зокрема у війні України проти Росії На виставці в столиці Азербайджану Баку 28 травня зібралися люди, щоб зробити селфі з безпілотником TB2 Bayraktar («Прапороносець»). Цей безпілотник став відомим вже після першого свого польоту в 2014 році.

В Україні, яка закупила щонайменше 36 безпілотників TB2 для ЗСУ, на честь цього дрона написали пісню. Ім’ям Байрактар в Україні також називають тварин. На цьому відео жителі Херсона співають пісню про Байрактар, глузуючи над російськими військовими.

29 травня турецький безпілотник знову потрапив у заголовки газет. Тоді литовці під час спеціальної кампанії зібрали 5 мільйонів євро на придбання TB2 для України, яка продовжує стримувати широкомасштабне вторгнення Росії.

TB2 був розроблений турецьким інженером і підприємцем, випускником Массачусетського технологічного інституту Сельчуком Байрактаром. Його порівнюють із американським Ілоном Маском за унікальний військовий літак, активну присутність у соціальних мережах і різкі заяви щодо своїх критиків. Сельчук Байрактар, який є технічним директором компанії Baykar, став зятем президента Туреччини Ердогана, одружившись у 2016 році з його дочкою.

Bayraktar TB2 може перебувати в повітрі до 27 годин. Безпілотник оснащений простим гвинтовим двигуном, і може літати на відстань до 150 кілометрів від своєї бази. Його також можна оснастити чотирма «розумними мікробоєприпасами», достатньо точними для знищення бронетехніки на відстані кількох кілометрів.

Bayraktar вважається революційним через його відносно низьку вартість і доступність. Великі військові безпілотники американського виробництва, такі як MQ-9 Reaper, коштують десятки мільйонів доларів, і навіть країни, які можуть дозволити собі таку технологію, навряд чи спробують її придбати. Вашингтон схвалює продажі військової техніки лише кільком вибраним країнам, а дорогі американські бойові безпілотники вважаються такими, що не відповідають концепції безпілотних літаків «втрату, яких можна собі дозволити».

Туреччина, з її авторитарним президентом на чолі, не обмежує продаж своєї зброї, тож TB2 наразі використовують щонайменше 11 армій різних країн. Ще кілька інших країн очікують на поставку, включаючи Польщу – першу країну ЄС, яка придбала безпілотники.

Ціна за одиницю Bayraktar TB2 не розголошується, та литовські організатори нещодавньої краудфандингової кампанії припустили, що на один безпілотник вистачить 5 мільйонів євро. Незрозуміло, чи разом з дроном для України буде придбана також і мобільна наземна станція управління безпілотником.

Безпілотники TB2 використовувалися Туреччиною у «контртерористичних» операціях проти курдів і під час війни в Лівії. Але їх руйнівний вплив найбільше став помітним під час конфлікту через Нагірний Карабах у 2020 році, коли Азербайджан застосував Байрактари TB2 проти вірменських сил. Азербайджан оприлюднив десятки відео, на яких видно, як вірменські солдати розбігаються, бо ракети прямують у бік транспортних засобів, які б за відсутності безпілотників, були б надійно сховані за деревами або пагорбами.

Вірменський боєць, з яким Радіо Свобода спілкувалося у 2020 році, сказав, що безпілотники в небі було чути «постійно» під час масованого азербайджанського наступу за повернення Нагірного Карабаху. У зв’язку із цим вірменські солдати були змушені ходити поодинці, бо тільки це «обороняло» від ракет, випущених Байрактарами. Очевидно, один військовий не вартий того, щоб за ним полювати дорогою ракетою.