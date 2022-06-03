Блінкен заявив, що Україна переможе, і закликав Путіна негайно зупинити війну

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна переможе у війні, початій проти неї Росією, і вкотре закликав президента РФ Володимира Путіна негайно зупинити агресію. Про це йдеться у заяві Блінкена 3 червня, коли минає сто днів від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
«Ми знову закликаємо президента Путіна негайно припинити цей конфлікт і всі страждання та глобальні потрясіння, які спричинила його війна», – наголосив Блінкен.
За його словами, від 24 лютого Сполучені Штати Америки надали понад 6,3 мільярда доларів безпекової, гуманітарної й економічної допомоги Україні.
«Як сказав президент Байден, наша мета проста: США хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенну і процвітаючу Україну із засобами для стримування і захисту від подальшої агресії», – заявив держсекретар.
«Сім’ям України, які втратили близьких, яких розлучило насильство, чиї села, квартири, школи, лікарні постраждали від бомб, снарядів і ракет, які були відправлені в так звані російські «фільтраційні» табори і пережили їх: США – з вами; ми допоможемо вам захистити ваш суверенітет і територіальну цілісність, і ми допоможемо вам відбудуватися, коли ця війна закінчиться. Україна переможе», – наголосив Блінкен.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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