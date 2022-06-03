Блінкен заявив, що Україна переможе, і закликав Путіна негайно зупинити війну

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна переможе у війні, початій проти неї Росією, і вкотре закликав президента РФ Володимира Путіна негайно зупинити агресію. Про це йдеться у заяві Блінкена 3 червня, коли минає сто днів від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

«Ми знову закликаємо президента Путіна негайно припинити цей конфлікт і всі страждання та глобальні потрясіння, які спричинила його війна», – наголосив Блінкен.

За його словами, від 24 лютого Сполучені Штати Америки надали понад 6,3 мільярда доларів безпекової, гуманітарної й економічної допомоги Україні.

«Як сказав президент Байден, наша мета проста: США хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенну і процвітаючу Україну із засобами для стримування і захисту від подальшої агресії», – заявив держсекретар.

«Сім’ям України, які втратили близьких, яких розлучило насильство, чиї села, квартири, школи, лікарні постраждали від бомб, снарядів і ракет, які були відправлені в так звані російські «фільтраційні» табори і пережили їх: США – з вами; ми допоможемо вам захистити ваш суверенітет і територіальну цілісність, і ми допоможемо вам відбудуватися, коли ця війна закінчиться. Україна переможе», – наголосив Блінкен.