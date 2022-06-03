ЗСУ посунули російських військових у Сєвєродонецьку на 20% – Гайдай

Українські сили оборони відсунули російських військових у Сєвєродонецьку на 20%, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, загарбники втратили багато техніки і особового складу, в тому числі й «кадирівців». Події останніх двох днів продемонстрували, як ЗСУ «можуть витискати ворога», написав Гайдай у телеграмі 3 червня.

«Я особисто вже чув багато разів, що Сєвєродонецьк російська армія захопила повністю. Так от хочу вам сказати, що ні, не захопила повністю. Більше того, якщо раніше була важка ситуація і захоплено було близько 70% (міста – ред.), то зараз відсотків на 20 їх відсунули назад», – сказав Гайдай в ефірі національного телемарафону.

За словами голови ОВА, для повноцінного контрнаступу української армії наразі не вистачає далекобійної зброї, але як тільки вона надійде від західних партнерів у достатній кількості, російську артилерію «відсунуть» від українських позицій.

«Потім російська піхота просто побіжить», – сказав Гайдай.

Як повідомляв речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, станом на ранок 3 червня Збройні сили України відтіснили російські війська від двох селищ у районі Сєвєродонецька.

Вранці 2 червня Гайдай повідомляв, що російські війська продовжують вести штурмові дії у Сєвєродонецьку, а українські військові стримують «ворога, тому той продовжує знищувати інфраструктуру та промисловість Сєвєродонецька».

Про штурмові дії на Сєвєродонецькому напрямку повідомляв раніше і Генштаб ЗСУ. Луганська ОВА 1 червня повідомляла, що армія РФ контролює 80% території Сєвєродонецька.

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Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомляв, що російська армія зосередила сили на заволодінні містом Сєвєродонецьк, на оточенні Лисичанська і виході на адміністративний кордон Луганської області.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 28 травня заявили, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.