Російські війська мають «частковий успіх» у Сєвєродонецьку, але не в Лисичанську – Генштаб

Росія продовжує зосереджувати свої зусилля на Донеччині в районі Сєвєродонецька, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні 3 червня.

«На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєвєродонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають», – йдеться в зведенні.

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Водночас командування фіксує спроби наступу російських військ у напрямках Бахмута, Соледара та Лисичанська:

«Успіху не має, відійшов на раніше зайняті позиції. Намагався взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець та створити умови для її форсування основними силами угруповання», – повідомляє штаб про дії російських сил.

У районі Лимана російські війська застосували реактивну та ствольну артилерію в районах Щурового та Брусівки.

На Слов’янському напрямку Росія протягом дня готувалася до відновлення наступу, зосередила угруповання чисельністю до 20 батальйонних тактичних груп.

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Як зазначає Генштаб, російські війська намагалися вести наступ у напрямках на Барвінкового та Святогірська, проте успіху не мали.

«На Харківському напрямку російські окупанти продовжують ведення оборони, руйнують цивільні об’єкти у місті Харкові. Завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях наших військ в районах населених пунктів Слатине та Дементіївка», – додають у штабі.

Як повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, станом на ранок 3 червня Збройні сили України відтіснили російські війська від двох селищ у районі Сєвєродонецька.