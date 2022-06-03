За 100 днів війни російські війська завдали понад 150 ракетних ударів по Дніпропетровщині

З початку повномасштабного вторгнення війська Росії російські війська завдали понад 150 ракетних ударів по Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає кореспондент Радіо Свобода.
Зокрема, російські війська чотири рази вдарили по залізниці. Повністю зруйнований міжнародний аеропорт Дніпра.
За словами Лукашука, обстріли в області знищили як житлові будинки, так і об’єкти інфраструктури, промислові підприємства, фермерські господарства.
Зокрема, у Зеленодольській громаді на Криворіжжі повністю зруйновані 16 будинків, понад сто – пошкоджені.
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«У громадах Синельниківського району пошкоджено три десятки приватних будинків і понад 20 об’єктів соціальної інфраструктури», – сказав Микола Лукашук.
З семи громад Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровщини, які перебувають під постійними обстрілами військ Російської Федерації, за сто днів війни виїхали 20 тисяч людей.
Разом з тим Дніпропетровщина приймає переселенців з «гарячих» точок сусідніх регіонів – Донбасу, Харківщини та Херсонщини. Наразі в області зареєстрували 250 тисяч евакуйованих.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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