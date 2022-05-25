Війська РФ щодня обстрілюють Криворіжжя – голова районної військової адміністрації

Вночі проти 25 травня російські війська вдарили по Кривому Рогу та Криворізькому району. Інформацію про це на брифінгу підтвердив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

За попередніми даними, люди не постраждали. На місці працюють рятувальники ДСНС і поліція.

У ніч на середу війська РФ обстріляли Криворізький район, зокрема, територію Широківської громади. Влучили в межах міста Апостолового, там перебиті лінії електропередач, частково немає світла.

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До кінця дня електропостачання обіцяють полагодити, сказав Ситниченко. Жертв і поранених немає.

За повідомленням начальника РВА, вранці 25 травня був черговий обстріл села Велика Костромка Зеленодольської громади. За попередньою інформацією, стріляли зі ствольної артилерії. Влучили по території дитячого садка, церкви та по житловому будинку. Серед мирного населення постраждалих немає.

Як зазначив Євген Ситниченко, з початку тижня російська армія обстрілює Криворізький район щодня. Під обстрілами три громади – Широківська, Зеленодольська та частково Апостолівська. Більшість людей з цих громад виїхали.

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Часто осколки потрапляють в лінії електропередач та газопостачання, фахівці швидко відновлюють пошкоджене, сказав посадовець.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.