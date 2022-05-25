Сєвєродонецьк: ще шестеро цивільних загинули через обстріли, Росія б’є по скупченнях людей – Гайдай

Шестеро людей загинули в Сєвєродонецьку, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 25 травня. Ще восьмеро людей отримали поранення.

За його даними, більшість загиблих та поранених зафіксували біля бомбосховищ.

«Росіяни б’ють по скупченню людей. Так, вони знають, що на сєвєродонецькому «Азоті» облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано. Також ворогу відомо, в яких школах є укриття – туди теж б’ють невипадково. Поблизу одного із навчальних закладів 24 травня поранено жінку», – написав Гайдай.

Він додав, що російські війська збирають інформацію за допомогою безпілотників та навідників.

«Будьте уважними – зрадники можуть бути серед вас. Нібито ховатись від обстрілів і отримувати разом із усіма гуманітарну допомогу, але при цьому допомогти ворогу», – застеріг голова ОВА.

Ще двоє чоловіків загинули в старих районах міста. Як повідомив Гайдай, одній із поранених жінок довелося ампутувати ногу.

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«Кількість пошкодженого за учорашній день житла порахувати важко. Зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку. По чотири – в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському», – стверджує він.

За словами Гайдая, наступ на Сєвєродонецьк триває.

Як повідомив напередодні пресцентр Угруповання Об’єднаних сил, українські військові на Донецькому і Луганському напрямках за добу відбили дев’ять атак російських військ, ще на шістьох локаціях тривають бої.