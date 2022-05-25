Обстріл Запоріжжя: обласна влада повідомляє про одну загиблу та трьох поранених

Одна людина загинула внаслідок обстрілу міста Запоріжжя, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація вранці 25 травня.

«Наразі відомо щодо однієї загиблої та трьох поранених внаслідок вранішніх ворожих обстрілів міста Запоріжжя», – заявляють у ОВА.

Крім того, за даними обласної влади, пошкоджені щонайменше 62 будинки в приватному секторі.

Як повідомляють в ОВА, вранці 25 травня російські війська випустили чотири ракети по обласному центру, протиповітряна оборона збила одну з них. Решта три поцілили по цивільних об’єктах Шевченківського району та торговельному центру в Олександрівському районі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.