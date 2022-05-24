На Запоріжжі російські військові повторно викрали голову курортного селища

Російські військові 24 травня повторно викрали Івана Малєєва, що очолює Кирилівку – популярне курортне селище на Азовському узбережжі. Інформацію про це підтверджують у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

В адміністрації також повідомили, що зранку 24 травня разом з селищним головою російські військові затримали і увезли в невідомому напрямку його заступника Ігоря Коробку.

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Раніше, 17 квітня військові Російської Федерації вже викрадали Івана Малєєва після того, як той відхилив ультиматум про співпрацю. Згодом його було звільнено з полону.

Про це 25 квітня повідомив мер Києва і голова Асоціації міст України Віталій Кличко.