Орлов розповів про стан так званого «мера» після вибуху в Енергодарі

Законно обраний міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів нові подробиці про стан постраждалого після вибуху Андрія Шевчика так званого «мера», призначеного окупаційною російською владою.

У спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода Орлов повідомив, що в місті Енергодар Запорізької області, окупованому російськими військами, в неділю стався вибух у під’їзді одного з житлових будинків. Були пошкоджені вікна, двері, під’їзд. Внаслідок вибуху постраждав так званий «мер» Андрій Шевчик та двоє його охоронців.

«Всі потерпілі були доставлені не швидкими, а автомобілями з буквами Z до медико-санітарної частини в місті Енергодар. Набігла купа військових. Після огляду у постраждалих були численні опіки, були пошкодження уламками вибухового пристрою м’яких тканин, струс головного мозку, і у Шевчика навіть перелом ключиці», – сказав Орлов.

За словами Орлова, після огляду їх вирішили не госпіталізувати в Енергодарі, а відвезти у лікарню іншого окупованого міста – Мелітополь.

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«Медики або відмовились надавати допомогу або окупанти вирішили не довіряти медикам Енергодару і повезли в напрямку Мелітополя. Де зараз постраждалі та (який – ред.) їхній стан здоров’я, наразі не відомо», – додав Орлов.

Також він розповів, що в Енергодарі Шевчика, ймовірно, замінить Руслан Кірпічов.

«Він не місцевий, тому про нього інформації досить мало у місцевих мешканців. Відомо, що останній місяць він був таким «смотрящим» за містом. У кращих традиціях Радянського союзу, коли є фейковий керівник і є людина, яка вирішує всі питання. Така ситуація є наразі. Чи буде саме він показувати себе на першому плані, чи знайдуть нового колаборанта, гауляйтера, не відомо», – додав міський голова.

Наразі невідомо, що стало причиною вибуху, як і те, чи був це умисний акт. За повідомленнями, мирні жителі не постраждали. Повідомляється, що міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій. У будинку, де стався вибух, мешкає матір Шевчика.

Андрія Шевчика російські окупаційні сили призначили «мером» Енергодара після окупації міста з довоєнною чисельністю населення у близько 50 тисяч. Шевчик – колишній депутат міськради від партії «Опозиційна платформа – За життя».

Жителі Енергодара, де розташована Запорізька АЕС, виходили на акції протесту проти російської окупації. Останніми днями протестують місцеві пожежники та рятувальники – проти арешту голови міської служби порятунку.