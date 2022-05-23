Перерозподіл сфер чи «ліквідація» Шевчика. Що сталося з окупаційним «мером» Енергодара?

Що відомо про вибух у під'їзді будинку в Енергодарі, внаслідок якого постраждав «голова ради самоорганізації» міста Андрій Шевчик і його охоронці? Які версії обговорюють місцеві жителі? Чи мають вплив в Енергодарі ті, хто співпрацюють з російськими окупаційними силами, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

В окупованому Енергодарі Запорізької області 22 травня стався вибух, внаслідок якого поранення отримав призначений російськими військовими так званий «голова ради самоорганізації міста» Андрій Шевчик , повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. За його інформацією, вибух стався на вул. Курчатова, і поранення крім Шевчика отримали також його охоронці. Також, Орлов повідомив, що Шевчика та охоронців госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Ніхто з мешканців під'їзду під час вибуху не постраждав, розповів Орлов, а Андрій Шевчик і його охоронці не залишилися лікуватися в Енергодарі.

, повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. За його інформацією, вибух стався на вул. Курчатова, і поранення крім Шевчика отримали також його охоронці. Також, Орлов повідомив, що Шевчика та охоронців госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Ніхто з мешканців під'їзду під час вибуху не постраждав, розповів Орлов, а Андрій Шевчик і його охоронці не залишилися лікуватися в Енергодарі. За даними видання «Енергодар сьогодні», через отримані поранення Шевчик начебто перебуває в реанімації.

Слідчий комітет Росії повідомив про початок розслідування замаху на Шевчика.

Депутат міської ради Енергодара від ОПЗЖ Андрій Шевчик 27 березня проголосив себе головою так званої «ради самоорганізації міста».

27 квітня, Запорізька обласна прокуратура оголосила підозру в колабораційній діяльності депутату Енергодарської міської ради, який очолив незаконний орган влади в тимчасово окупованому Росією місті, – зазначили в Офісі генерального прокурора України.



Охочих поменшає

Мер Енергодару Дмитро Орлов розповів «Новинам Приазовʼя», що Андрій Шевчик і його охоронці не залишилися лікуватися в Енергодарі.

Контузія у всіх трьох та у охоронця пошкоджене око. Лікуватися у Енергодарі вони не наважилися

«За тією інформацією, що є, в нього зламана ключиця, опіки обличчя, численні осколкові поранення кінцівок, м'які тканини, не важке поранення. Контузія у всіх трьох та у охоронця пошкоджене око. Лікуватися у Енергодарі вони не наважилися, і всіх вивезли до напрямку Мелітополя», – сказав чинний мер Енергодару.



Дмитро Орлов вважає, що охочих посісти місце Шевчика після інциденту поменшає: «Був перший заступник, він не місцевий, можливо він наважиться виконувати першу роль. Але, враховуючи події останньої доби, охочих зайняти місце поменшає, їх і так було небагато, всі розуміють, що зрадників не люблять та не поважають, а з останніми подіями – це буде важко».

Він стверджує, що російські окупаційні сили «не мають кадрового потенціалу і не можуть налагодити процеси життєдіяльності міста». Більшість бюджетних установ і комунальних підприємств Енергодара не співпрацюють з російськими військовими, запевнив Орлов.

Вони діють, як військові окупанти – грабують підприємців, націоналізують

«На життєдіяльності міста це не позначиться. Та і взагалі окупаційна влада не має кадрового потенціалу. Ми розуміємо, що місто в окупації третій місяць, налагодити процес забезпечення соціального, гуманітарну складову, у них не виходить. Що стосується подальших дій – вони діють, як військові окупанти – грабують підприємців, націоналізують, як вони кажуть, різні форми власності, або приватні, або державні, грабують і вивозять з міста продукцію, гроші відбирають і навіть вже пішли по квартирах місцевих, мирних жителів – грабують», – розповів мер.

За що підірвали Шевчика?

Джерело, в надійності якого редакція «Новин Приазов'я» впевнена, надало інформацію про те, що серед жителів Енергодара поширюються багато версій причин імовірного нападу на Андрія Шевчика. Серед найбільш імовірних називають те, що Шевчик «не виконав якесь завдання від російських окупаційних сил і вони вирішили його ліквідувати».



Також, за інформацією джерела, на місце вибуху не викликали швидку, що може свідчити про те, що російські окупанти не довіряють місцевим медикам, аби вони не вплинули на стан здоров’я Шевчика. «Російські військові взяли справу під свій контроль та вивезли постраждалого до медико-санітарної частини, потім всіх трьох повезли в напрямку окупованого Мелітополя», – стверджує джерело.

Посилення спротиву

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв в коментарі «Новинам Приазовʼя» зазначив, що «в окупованому регіоні працюють сили опору», які, на його думку, «будуть посилювати свою діяльність».

Дуже багато місцевого населення, які в тому числі входять до сил опору, якій вже почав свою дію

«Я знаю одне – по кожному колаборанту, що з'явився на території Запорізького краю, відкриті кримінальні провадження. Окрім того, дуже багато місцевого населення, які в тому числі входять до сил опору, якій вже почав свою дію на тимчасово окупованій території. Вони спроможні робити такі дії, щодо саме тих колаборантів, які перейшли на російську сторону, тому ймовірно одна з версій, що це їх робота», – сказав речник.



Арефʼєв вважає, що спротив в Енергодарі буде з кожним днем посилюватися: «Щоб вони (колаборанти – ред.) почували себе невпевнено, 10 разів думали робити їх ганебні справи, порушуючи законодавство нашої країни, робити чи не робити. Тому що кара, грубо кажучи, небесна знайде кожного з них».

«Перерозподіл сфер впливу»

Власник підприємства «Агрокоін» з Енергодара Андрій Чорний, в якого окупаційні сили в місті відібрали бізнес, вважає, що вибух і поранення Шевчика пов'язані з перерозподілом сфер впливу між тими, хто співпрацює з російськими окупантами.



«Там дві версії зараз: або переділ сфер впливу між самими колаборантами, або наші люди-патріоти, яких він зачепив дуже близько. Я більш за все думаю, що то поділ між самими колаборантами, тому що для нас не зовсім вигідно, щоб ця людина сильно постраждала, тому що вона повинна відповідати перед законом України і на своїй шкурі отримати всі наші законні впливи на нього, що б він сидів, як можна довше і відповів, як все це починалося і як ця людина з'явилася в полі зору на даний час», – прокоментував «Новинам Приазовʼя» фермер.

За словами Чорного, «російські окупаційні сили продовжують грабувати жителів Енергодара, забирати в них домівки та бізнеси».

«Дуже багато таких людей. І домівки позабирали, і підприємства позабирали, заарештовували багатьох, згідно опублікованій інформації, в Енергодарі понад 100 осіб заарештовано», – зазначив бізнесмен.

Разом з цим, каже він, є і такі, що пішли на співпрацю з російськими військовими, але їх – меншість, стверджує Чорний.

Різні люди, є ті, що торгівлею займаються, є ті, що вирощуванням займалися, якимось виробництвом, різні люди є

«Цих людей не багато, але вони є, деякі пішли на співпрацю із радістю, тому що чекали такого моменту, деякі пішли із безвиході, щоб не втратити бізнес пішли на співпрацю. Це потім слідство повинно фільтрувати такі випадки. Різні люди, є ті, що торгівлею займаються, є ті, що вирощуванням займалися, якимось виробництвом, різні люди є. Я не скажу, що це якась одна галузь, напрямок діяльності – це різні люди, але не багато 3-5% в загальній масі».



«Новини Приазовʼя» подзвонили Шевчику, який раніше коментував редакції привласнення агробізнесу, але на телефонний дзвінок ніхто не відповів.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.

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