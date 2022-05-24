Стан пораненого російськими військовими працівника Запорізької АЕС лишається важким – Орлов

Співробітник Запорізької атомної електростанції, в якого стріляли російські військові, все ще у важкому стані, повідомляє мер Енергодара Дмитро Орлов.

Про це він написав 24 травня у своєму телеграмі.

«Численні проникаючі кульові, поранення несумісні з життям, значна втрата крові. Та Сергій витримав 10-годинну операцію. Диво, яке зробили наші лікарі, залишає надію на одужання працівника Запорізької АЕС», – повідомив міський голова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Швець «не став виконувати злочинні накази загарбників, за що ледь не поплатився власним життям». Деталей вона не навела.

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Напередодні компанія «Енергоатом» повідомила, що російські військові тяжко поранили працівника Запорізької атомної елетростанції, розстрілявши його з автомата в його будинку.

Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

2 травня очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.