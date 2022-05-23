«Енергоатом»: окупанти розстріляли працівника Запорізької АЕС

Російські військові тяжко поранили працівника Запорізької атомної елетростанції, розстрілявши його з автомата в його будинку, повідомив «Енергоатом».

«Сьогодні, 23 травня 2022 року, російські окупанти увірвалися до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця і розстріляли його з автоматичної зброї. З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя», – йдеться в повідомленні компанії в телеграмі.

«Ані пояснити, ані виправдати таку нелюдську жорстокість неможливо. Потвори, які вчиняють злочини проти мирних людей, працівників ЗАЕС, повинні бути притягнуті до відповідальності», – наголосили в «Енергоатомі».

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники залишили територію Чорнобильської атомної електростанції.

Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

2 травня очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.