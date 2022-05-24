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Обстріли на Харківщині: одна людина загинула, троє поранені

Літера «Z», яка стала символом агресії Росії проти України, на підірваному російському бронетранспортері біля Кутузівки, що на північ від Харкова, 13 травня 2022 року

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині одна людина загинула, троє – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти, хоч їх і відбили безпосередньо від Харкова, продовжують обстрілювати обласний центр і мирне населення області. Цієї ночі по м. Мерефа окупанти завдали удару трьома ракетами. Одна з них була збита силами ПВО. Внаслідок влучання ракет частково зруйнована адмінбудівля підстанції Південної залізниці. Жертв і постраждалих немає», – написав голова ОВА у телеграмі.

За його словами, зранку загарбники обстріляли Дергачівську громаду, внаслідок влучання снаряда спалахнув торговельний заклад.

«На жаль, 69-річна жінка загинула, ще один чоловік зазнав поранення. У селі Савинці Ізюмського району внаслідок обстрілу росіян поранено двоє людей», – додав Синєгубов.

Він наголосив, що російські загарбники на Харківщині зосереджені на утриманні зайнятих позицій і готуються поновити наступ. «Біля Ізюма сьогодні ворог провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка. Наші захисники завдали ворогу втрат і змусили відійти», – написав голова ОВА.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3942 (258 дітей) і поранення 4591 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 23 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

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