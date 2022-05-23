Російські ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині – ОВА

Російські ракети ввечері 23 травня вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському і Синельниківському районах Дніпропетровщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, ракетні удари спричинили серйозні руйнування, люди не постраждали.

«У нас одразу чотири вечірні «прильоти»… Є серйозні руйнування залізничної колії і контактної мережі. Коли поновимо рух, поки незрозуміло. У 12 будинках поряд пошкоджені дахи і вибиті вікна. Люди не постраждали», – написав голова ОВА у телеграмі.

За словами президента Володимира Зеленського, від початку масштабного вторгнення 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет, «абсолютну більшість – по цивільних об’єктах». Також за неповні три місяці територія України зазнала понад три тисячі авіаударів російських літаків і гвинтокрилів, сказав президент.

Раніше сьогодні в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що в Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання РФ «продовжують виконувати завдання з ізоляції районів ведення бойових дій та завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України».