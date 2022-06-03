ООН: за 100 днів масштабного вторгнення РФ в Україні підтверджена загибель 4183 цивільних

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні змогла підтвердити загибель 4183 цивільних жителів і поранення 5014 від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявила голова місії Матильда Богнер 3 червня, коли виповнилося 100 днів від початку вторгнення.

«Але ми знаємо, що фактичні цифри – значно вищі», – наголосила вона.

За словами Богнер, більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї широкого дії.

«На сьогодні ми задокументували загибель 3524 мирних жителів від артилерійських і танкових обстрілів, реактивних систем залпового вогню, ракетних і авіаційних ударів. Масштаб загибелі цивільних, пошкодження і знищення цивільної інфраструктури переконливо свідчать про порушення міжнародного гуманітарного права, деякі з яких можуть бути воєнними злочинами», – наголосила голова моніторингової місії ООН.

Місія також задокументувала «руйнівний вплив війни» на інші права людини. «Ми зафіксували незаконні вбивства, страти, катування, жорстоке поводження та сексуальне насильство, пов’язане із конфліктом», – сказала Богнер.

За її словами, до кінця червня місія оприлюднить звіт про вплив збройного нападу Російської Федерації на права людини в Україні, що «міститиме рекомендації всім сторонам конфлікту, щоб запобігти подальшим порушенням і сприяти притягненню до відповідальності за порушення, які вже були».