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«Іноземний легіон» зайшов у Сєвєродонецьк (фоторепортаж)

Сєвєродонецьк продовжують активно штурмувати російські війська. У ході бойових дій їм вдалося зайти до половини міста. «На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєвєродонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають», – йдеться в зведенні Генштабу Збройних Сил України.

Разом з тим, як стверджують українські військові, у місті точаться міські бої. ЗСУ намагаються закріпитися та підготуватися до контрнаступальних операцій. Їм на підмогу приїхали підрозділи іноземців із різних країн світу, які добровільно сформували окремий спецпідрозділ і воюють на боці України. Кореспондентам Радіо Свобода вдалося потрапити у Сєвєродонецьк. Що відбувається у цьому місті і як воює «Іноземний легіон» – дивіться в ексклюзивному фоторепортажі Радіо Свобода.

&laquo;Зараз наша задача зачистити ті вулиці, які визначило старше командування. Ми їх зачищаємо, закріпляємося, і далі вже основні сили будуть підходити, будем вибудовувати рубіж з подальшим наступом для відвоювання наших територій&ldquo;, &ndash; говорить&nbsp;&nbsp;один з військових української армії&nbsp;
1 «Зараз наша задача зачистити ті вулиці, які визначило старше командування. Ми їх зачищаємо, закріпляємося, і далі вже основні сили будуть підходити, будем вибудовувати рубіж з подальшим наступом для відвоювання наших територій“, – говорить  один з військових української армії 
Військовий конвой української армії слідує до Сєвєродонецька
2 Військовий конвой української армії слідує до Сєвєродонецька
Кулемет Browning, встановлений на військовому броньованому авто Гамві (Humvee)
3 Кулемет Browning, встановлений на військовому броньованому авто Гамві (Humvee)
За даними Сполучених Штатів, Росія наразі має в Україні близько 110 батальйонно-тактичних груп (БТГ)
4 За даними Сполучених Штатів, Росія наразі має в Україні близько 110 батальйонно-тактичних груп (БТГ)
Дорога в напрямку Сєвєродонецька
5 Дорога в напрямку Сєвєродонецька
Українські військові&nbsp;&nbsp;вітаються під час руху
6 Українські військові  вітаються під час руху
Військовий&nbsp;&nbsp;автомобіль Гамві української армії ( Humvee) на вулицях Сєвєродонецька
7 Військовий  автомобіль Гамві української армії ( Humvee) на вулицях Сєвєродонецька
Сили оборони України у Сєвєродонецьку підсилили військові Іноземного легіону. Пліч-о-пліч з ЗСУ воюють бійці з Австралії, Грузії, Франції, Бразилії та інших країн
8 Сили оборони України у Сєвєродонецьку підсилили військові Іноземного легіону. Пліч-о-пліч з ЗСУ воюють бійці з Австралії, Грузії, Франції, Бразилії та інших країн
Військові &laquo;Іноземного легіону в Сєвєродонецьку
9 Військові «Іноземного легіону в Сєвєродонецьку
Бійці розповіли, що приїхали на підсилення українських військ, які захищають місто. Разом з підкріпленням доправили також боєприпаси, медикаменти, воду та інші необхідні припаси
10 Бійці розповіли, що приїхали на підсилення українських військ, які захищають місто. Разом з підкріпленням доправили також боєприпаси, медикаменти, воду та інші необхідні припаси
&laquo;Дивно, як багато людей з усього світу збираються разом, щоб допомогти країні, що потребує допомоги. Я відчуваю натхнення, коли багато хто з хлопців з різним досвідом навчаються пліч-о-пліч і стають добровольцями. Я &ndash; з Австралії. Добирався сюди досить далеко. Я тут щоб зробити крок уперед. І я сподіваюся, що це привабить більше людей, і вони зроблять те саме, &ndash; прокоментував Мет, військовий &laquo;Іноземного легіону&raquo; з Австралії
11 «Дивно, як багато людей з усього світу збираються разом, щоб допомогти країні, що потребує допомоги. Я відчуваю натхнення, коли багато хто з хлопців з різним досвідом навчаються пліч-о-пліч і стають добровольцями. Я – з Австралії. Добирався сюди досить далеко. Я тут щоб зробити крок уперед. І я сподіваюся, що це привабить більше людей, і вони зроблять те саме, – прокоментував Мет, військовий «Іноземного легіону» з Австралії
&laquo;Це війна і для грузинів також. Я &ndash; лише 20-річний хлопець. І я вірю та відчуваю, що це правильно. Ми збираємося відтіснити росіян. Чи це триватиме день, чи три роки &ndash; це не має значення. Ми на правильному боці історії. Тож ми подбаємо, щоб ми всі повернулися додому, до родин. А також хочемо переконатися, що окупанти не зроблять те саме, &ndash; прокоментував свою присутність в Україні Зура Какалідзе
12 «Це війна і для грузинів також. Я – лише 20-річний хлопець. І я вірю та відчуваю, що це правильно. Ми збираємося відтіснити росіян. Чи це триватиме день, чи три роки – це не має значення. Ми на правильному боці історії. Тож ми подбаємо, щоб ми всі повернулися додому, до родин. А також хочемо переконатися, що окупанти не зроблять те саме, – прокоментував свою присутність в Україні Зура Какалідзе
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Наразі у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, українські захисники тримають оборону
14 Наразі у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, українські захисники тримають оборону
Військовий &laquo;Іноземного легіону в Сєвєродонецьку
15 Військовий «Іноземного легіону в Сєвєродонецьку
Військові перегруповувалися під обстрілами. На зворотному шляху украінські військові евакуювали поранених побратимів
16 Військові перегруповувалися під обстрілами. На зворотному шляху украінські військові евакуювали поранених побратимів
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Поранений українській військовий під час евакуації з Сєвєродонецька
17 Поранений українській військовий під час евакуації з Сєвєродонецька
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Поранений українській військовий під час евакуації з Сєвєродонецька
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Просяктнута кров&rsquo;ю форма українського військового, якого евакуйовують з Сєвєродонецька
18 Просяктнута кров’ю форма українського військового, якого евакуйовують з Сєвєродонецька
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Просяктнута кров’ю форма українського військового, якого евакуйовують з Сєвєродонецька
Попри тяжкі бої українські військові вірять в перемогу і не втрачають оптимізму
19 Попри тяжкі бої українські військові вірять в перемогу і не втрачають оптимізму
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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