Сєвєродонецьк продовжують активно штурмувати російські війська. У ході бойових дій їм вдалося зайти до половини міста. «На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєвєродонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають», – йдеться в зведенні Генштабу Збройних Сил України.

Разом з тим, як стверджують українські військові, у місті точаться міські бої. ЗСУ намагаються закріпитися та підготуватися до контрнаступальних операцій. Їм на підмогу приїхали підрозділи іноземців із різних країн світу, які добровільно сформували окремий спецпідрозділ і воюють на боці України. Кореспондентам Радіо Свобода вдалося потрапити у Сєвєродонецьк. Що відбувається у цьому місті і як воює «Іноземний легіон» – дивіться в ексклюзивному фоторепортажі Радіо Свобода.