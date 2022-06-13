«Зруйновані всі мости», люди в Сєвєродонецьку перебувають у «вкрай важких умовах» – Гайдай

Всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька на Луганщині, зруйновані, люди, які залишаються в місті, перебувають у «вкрай важких умовах», розповів у коментарі Радіо Свобода голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Зруйновані усі мости, тому довезти щось у місто на сьогодні неможливо, на жаль. Евакуація неможлива. Люди залишаються у Сєвєродонецьку у вкрай важких умовах. Росіяни за ці місяці розбили усю інфраструктуру газопостачання, водопостачання, електрики. Величезні проблеми з медикаментами і медичною допмогою», – зазначив Гайдай.

За його словами, навіть у разі деокупації тієї частини міста, яка нині контролюється російськими військами, війдновити пошкоджену інфраструктуру швидко не вдасться (до початку зими – тим більше).

Як зазначив голова Луганської ОВА, наразі армія РФ контролює «70-80 відсотків» Сєвєродонецька.

На своїй сторінці у фейсбуці він додав, що при цьому Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.

Напередодні Гайдай повідомляв, що два з трьох мостів, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновані.

Вранці 13 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ відтіснила ЗСУ з центру Сєвєродонецька.

Президент України Володимир Зеленський назвав бій за Сєвєродонецьк одним із найважчих з початку повномасштабного російського вторгнення і вирішальним для долі Донбасу.