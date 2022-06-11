Вода в Сіверському Донці впала через спеку, можлива нова спроба російських військ переправитися – Гайдай

Рівень води в Сіверському Донці помітно знизився через спеку, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Про ситуацію в області він розповів увечері 11 червня в ефірі національного телемарафону.

За словами Гайдая, найважчі напрямки в області наразі – це Попасна, Сєвєродонецьк та район річки Сіверський Донець. Він вказав на те, що в регіоні другий тиждень тримається сонячна й спекотна погода і немає дощів.

«Рівень річки впав достатньо серйозно, ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при спробах переправитися в Білогорівці. Тобто десь метра три або й трохи більше опустилася ріка. Можливо, будуть ще варіанти й спроби переправитися через річку і зробити в районі Білогорівки новий плацдарм. Не зупиняються спроби прорвати лінії оборони наших захисників у Попасній, в Тошківці дуже потужні бої. Ми всі бачили, що вони минулої ночі застосували «Солнцепек», доволі страшна зброя, просто випалює все», – розповів очільник ОВА.

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Він додав, що тривають бої в Сєвєродонецьку, де російські війська потужно обстрілюють з великокаліберного озброєння територію заводу «Азот». Через це на заводі стався витік мастила, який спричинив масштабну пожежу.

У місті тривають вуличні бої, при цьому російська артилерія, «Гради» й танки «поверх за поверхом» нищать будинки, які українські військові використовують як укриття.

Водночас Гайдай, посилаючись на коментарі військових, назвав ситуацію «важкою, але повністю контрольованою». Із Сєвєродонецька наразі неможлива евакуація.

Говорячи про гуманітарну ситуацію, Гайдай навів дані, за якими із захоплених територій загарбники вивозять зерно.

«До прикладу, в Сватівській громаді вантажать просто «КрАЗами» зерно і вивозять. Кажуть, кудись у Краснодарський край. Не знаю, не буду на цьому акцентувати, тому що, за великим рахунком, яка різниця, в яку область Росії вивозять крадений врожай», – прокоментував очільник області.

9 червня у ранковому ефірі Радіо Свобода керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив про контроль Збройними силами України на той час близько третини міста. Вранці 11 червня очільник Луганської ОВА повідомив в ефірі єдиного марафону, що більшу частину міста контролюють війська РФ.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що російські війська мали завдання захопити місто і взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня.