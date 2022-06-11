Через бойові дії знеструмлені найбільші міста на вільній частині Донеччини – Кириленко

Північна частина Донецької області залишилася без світла через бойові дії, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Передусім йдеться про Бахмутський та Краматорський райони.

«Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено електролінії в районі Торецька, що у свою чергу потягнуло відключення підстанцій НЕК «Укренерго» на території області. Без електрики Краматорськ, Слов’янськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут – усі найбільші міста на вільній території Донеччини», – повідомив Кириленко.

Він додав, що наразі фахівці Бахмутського регіонального центру обслуговування електромереж працюють над відновленням електропостачання.

«Росіяни б’ють цілеспрямовано по об’єктах критичної інфраструктури, щоб ускладнити життя тих, хто досі залишається в області. Прагнемо відновити постачання електрики якнайшвидше, але все залежатиме від безпекової ситуації», – прокоментував голова ОВА.

Протягом доби 10 червня, за даними Національної поліції, російські війська завдали по Донецькій області 16 ударів, є поранені та загиблі серед мирного населення.