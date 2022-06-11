Військовий отримав наскрізне поранення правої ноги внаслідок артилерійського обстрілу російських військ Новолуганського в Донецькій області. Військові медики провели евакуацію бійця з поля бою та надали йому допомогу. У польових умовах хірург провів попередню операцію та зупинив кровотечу. Надалі військового доправили в шпиталь.
Як військові медики надають допомогу в польових умовах (фотогалерея)
Військові медики надають пораненому бійцю медичну допомогу в польових умовах в районі Світлодарська Донецької області.
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Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
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