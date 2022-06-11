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Фотогалереї

Як військові медики надають допомогу в польових умовах (фотогалерея)

Військові медики надають пораненому бійцю медичну допомогу в польових умовах в районі Світлодарська Донецької області.

Військовий отримав наскрізне поранення правої ноги внаслідок артилерійського обстрілу російських військ Новолуганського в Донецькій області. Військові медики провели евакуацію бійця з поля бою та надали йому допомогу. У польових умовах хірург провів попередню операцію та зупинив кровотечу. Надалі військового доправили в шпиталь.

Район Світлодарська, Донеччина
1 Район Світлодарська, Донеччина
Юрій, військовий медик ЗСУ
2 Юрій, військовий медик ЗСУ
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Сергій, військовий медик ЗСУ
4 Сергій, військовий медик ЗСУ
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6
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Військовий отримав наскрізне поранення правої ноги внаслідок артилерійського обстрілу російських військ Новолуганського, Донецька область
7 Військовий отримав наскрізне поранення правої ноги внаслідок артилерійського обстрілу російських військ Новолуганського, Донецька область
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Військовий отримав наскрізне поранення правої ноги внаслідок артилерійського обстрілу російських військ Новолуганського, Донецька область
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Військові медики провели евакуацію бійця із поля бою та надали йому допомогу&nbsp;
8 Військові медики провели евакуацію бійця із поля бою та надали йому допомогу 
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Військові медики провели евакуацію бійця із поля бою та надали йому допомогу 
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
У польових умовах хірург провів попередню операцію та зупинив кровотечу
9 У польових умовах хірург провів попередню операцію та зупинив кровотечу
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
У польових умовах хірург провів попередню операцію та зупинив кровотечу
Надалі військового доправили у шпиталь
10 Надалі військового доправили у шпиталь
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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