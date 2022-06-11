Як військові медики надають допомогу в польових умовах (фотогалерея)

1 Район Світлодарська, Донеччина

2 Юрій, військовий медик ЗСУ

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4 Сергій, військовий медик ЗСУ

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Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним. Натисніть, щоб побачити 7 Військовий отримав наскрізне поранення правої ноги внаслідок артилерійського обстрілу російських військ Новолуганського, Донецька область

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити Військовий отримав наскрізне поранення правої ноги внаслідок артилерійського обстрілу російських військ Новолуганського, Донецька область

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним. Натисніть, щоб побачити 8 Військові медики провели евакуацію бійця із поля бою та надали йому допомогу

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити Військові медики провели евакуацію бійця із поля бою та надали йому допомогу

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним. Натисніть, щоб побачити 9 У польових умовах хірург провів попередню операцію та зупинив кровотечу

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити У польових умовах хірург провів попередню операцію та зупинив кровотечу