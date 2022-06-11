За добу війська РФ завдали 16 ударів по Донецькій області: є поранені та загиблі – поліція

За добу російські війська завдали по Донецькій області 16 ударів, є поранені та загиблі серед мирного населення. Про це повідомляє 11 червня Національна поліція Донецької області.
«Упродовж минулої доби російські війська вдарили по 13 населених пунктах – м. Авдіївка, м. Залізне, м. Миколаївка, с. Новомиколаївка с. Високоіванівка, смт Черкаське, с. Першотравневе, с. Суха балка, с. Птиче, с. Карпівка, м. Горняк, с. Нетайлово, с. Новобахмутівка. Ворог обстрілював мирне населення з танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, ракет, реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Град», «Торнадо», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці повідомляють, що руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів: 14 – житлових будинків, лінії електропередач, трансформаторні підстанції, лісовий масив та гаражі.
«Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за статтею 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – додали в поліції Донеччини.
Правоохоронці не уточнили кількість жертв.
Вранці 11 червня очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що від початку вторгнення Росії в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинула 491 мирна людина, поранені ще 1264 особи. Наразі, додав він, невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4302 і поранення 5217 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 8 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.
Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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