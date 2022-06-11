За добу війська РФ завдали 16 ударів по Донецькій області: є поранені та загиблі – поліція

За добу російські війська завдали по Донецькій області 16 ударів, є поранені та загиблі серед мирного населення. Про це повідомляє 11 червня Національна поліція Донецької області.

«Упродовж минулої доби російські війська вдарили по 13 населених пунктах – м. Авдіївка, м. Залізне, м. Миколаївка, с. Новомиколаївка с. Високоіванівка, смт Черкаське, с. Першотравневе, с. Суха балка, с. Птиче, с. Карпівка, м. Горняк, с. Нетайлово, с. Новобахмутівка. Ворог обстрілював мирне населення з танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, ракет, реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Град», «Торнадо», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів: 14 – житлових будинків, лінії електропередач, трансформаторні підстанції, лісовий масив та гаражі.

«Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за статтею 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – додали в поліції Донеччини.

Правоохоронці не уточнили кількість жертв.

Вранці 11 червня очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що від початку вторгнення Росії в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинула 491 мирна людина, поранені ще 1264 особи. Наразі, додав він, невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4302 і поранення 5217 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 8 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.