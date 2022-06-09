ЗСУ контролюють близько третини Сєвєродонецька – голова ВЦА

Збройні сили України на даний час контролюють близько третини Сєвєродонецька на Луганщині, повідомив у ранковому ефірі Радіо Свобода керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк.

«Якщо говорити про житлові квартали – це десь третина міста в старій частині. Ситуація – досить складна, враховуючи, що йдуть постійні вуличні бої, і тактично позиції можуть змінюватись. Але в цілому лінію оборони Збройні сили тримають, місто контролюють частково. Ті позиції, які зайняті, – під контролем наших Збройних сил», – сказав Стрюк.

За його словами, в останні кілька діб підвищилась інтенсивність боїв, російські війська намагаються докласти максимум зусиль для того, щоб взяти місто штурмом. Водночас він переконує: «наші Збройні сили витримують, тому є всі сподівання, що їм (силам РФ – ред.) це не вдасться».

«Казати, що відійшли чисто до промзони – це не зовсім відповідає дійсності. Є певний периметр, що жорстко борониться на території промислової зони міста, є частково житлові квартали, що входять в лінію оборони, і там відбувається постійне зіткнення, відбуваються вуличні бої», – сказав голова ВЦА.

Стрюк розповів, що вчора російські війська обстрілювали хімічний завод «Азот», уражено два цехи.

«Постійні обстріли не дозволяють, можливо, десь просуватися нашим Збройним силам, щоб звільняти місто, але разом із тим і російська сторона потрапляє під свої ж обстріли», – додав він.

За словами голови ВЦА, цивільний, волонтерський транспорт в місто потрапити не може, гуманітарну допомогу можливо завезти лише невеликими партіями за допомогою військових «там, де мається гостра потреба».

«Місто постійно в вуличних боях, артилерійських обстрілах. Майже півтора місяця відсутня централізована вода, електрика. Гуманітарна складова наразі є критичною», – зауважив Стрюк.

У Генеральному штабі Збройних сил України вранці 9 червня повідомили, загарбники продовжують «безуспішні пошуки слабких місць» в обороні Сєвєродонецька. На Сєвєродонецькому напрямку армія РФ обстрілювала підрозділи українських військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстрілювали і цивільну інфраструктуру Сєвєродонецька.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 червня заявив, що багато в чому доля українського Донбасу вирішується у боях за Сєвєродонецьк. Він назвав бій за Сєвєродонецьк одним із найважчих з початку повномасштабного російського вторгнення.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські війська мають завдання захопити місто і взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня.