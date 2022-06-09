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На Луганщині за добу загинули 4 цивільних, РФ обстріляла цех виробництва аміаку – ОВА

Дим від боїв у Сєвєродонецьку, 7 червня 2022 року

На Луганщині за добу загинули четверо цивільних жителів, повідомив вранці 9 червня голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, російські військові обстріляли територію цеху виробництва аміаку на сєвєродонецькому «Азоті».

«Росіяни продовжують безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєвєродонецька, водночас розстрілюючи мирні квартали і об’єкти промисловості Луганщини. 8 червня ввечері вони двічі поцілили по сєверодонецькому об’єднанню «Азот». Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех виробництва аміаку. Про наслідки обстрілів буде повідомлено окремо», – написав Гайдай у телеграмі.

Щодо загиблих, то, за словами голови ОВА, один із них – сєвєродончанин, який був смертельно поранений ще 6 червня, троє інших – лисичани: чоловік і двоє жінок.

«За останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості зазнали шестеро лисичан. Чотирьох із них одразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Дніпрі», – додав Гайдай.

За даними голови ОВА, станом на 9 червня Луганська область втратила внаслідок повномасштабної війни щонайменше 351 свого жителя.

«Як фільм жахів»: наслідки обстрілу Дружківки російською армією (фотосвідчення)
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Поки українські військові борються за контроль над ключовим містом на сході України – Сєвєродонецьком, російські сили продовжують обстріли в цьому регіоні. Так, у Дружківці, що на півночі Донецької області, минулими вихідними загинула щонайменше одна людина.

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