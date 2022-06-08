Російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, ЗСУ утримують промзону – Гайдай

Російські війська наразі контролюють більшу частину Сєвєродонецька, в місті точаться бої – про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 8 червня.

Він вказав на те, що місто має невелику площу, тому захоплення навіть кількох вулиць може виглядати значним у відсотковому значенні.

«Щодо промки – так, наші захисники її тримають, але бої йдуть не в промзоні, бої йдуть саме в місті Сєвєродонецьк, більшу частину якого дійсно контролюють росіяни», – розповів він.

За словами Гайдая, ситуація в місті не така, як була в Маріуполі, де бої тривали безпосередньо на території заводу «Азовсталь».

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«Тут росіяни обстрілюють все, вони знищують всі будинки в Сєвєродонецьку, обстрілюють танками й артилерією. Вони обстрілюють і промзону, але бої йдуть, і наші хлопці відбивають їх саме на вулицях Сєвєродонецька», – сказав голова ОВА.

Він додав, що Лисичанськ перебуває повністю під контролем України, хоча також зазнає обстрілів. Гайдай вказав на те, що російська армія обстрілює лікарні та житлові будинки.

За словами чиновника, наразі немає загрози оточення українських сил у Сєвєродонецьку: «Важка ситуація, але повністю контрольована нашими захисниками».

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Він зазначив, що наразі російські війська захопили понад 90% території Луганської області.

«Бої йдуть у Сєвєродонецьку, Лисичанськ повністю під українською владою, частина території Гурської громади, там де Золоте, Катеринівка, так само частина окупована, частина контролюється українською владою».

Угруповання Об’єднаних сил ввечері вівторка повідомило про 11 відбитих атак армії РФ та бої на двох локаціях. За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ продовжують штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.