Українські війська відбили наступ на населені пункти в районі Бахмута – зведення Генштабу ЗСУ

Російські війська зосередили зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 червня.

«Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат. На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти (Бахмутський район – ред.)», – йдеться в зведенні.

На Слов’янському напрямку російські війська зосередилися на наступі на Ізюм та Слов’янськ, намагаються просунутися в напрямку Довгенького та Долини.

«Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха (на Харківщині – ред.). З метою уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням БПЛА», – повідомляє командування.

На півдні російські війська, за даними Генштабу, зосередилися на покращенні тактичного положення, утриманні зайнятих територій та поповненні боєприпасів.

«Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки – по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки. З метою відновлення втраченого положення ворог, за підтримки артилерії та армійської авіації, здійснив наступальні дії в напрямку Лозове – Біла Криниця, успіху не мав. Для уточнення позицій наших військ ворог вів повітряну розвідку БПЛА», – зазначає командування.

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Крім того, на півночі зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з боку Білорусі. За даними Генштабу, Мінськ планує збільшити чисельність своїх збройних сил до 80 тисяч людей, доукомплектовуючи військові частини технікою та озброєнням за рахунок тих, що перебувають на зберіганні.

У Чорному морі, за зведенням, перебувають три носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

За даними Угруповання Об’єднаних Сил, впродовж дня на Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили десять атак армії РФ.