Четверо цивільних загинули через обстріли на Донеччині – голова ОВА

Четверо людей загинули внаслідок обстрілів у Донецькій області за добу 6 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 6 червня росіяни вбили чотири мирних жителів Донеччини: двоє в Нью-Йорку, один у Часовому Ярі та один у Пісках. Ще семеро людей отримали поранення. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо одного загиблого у Лимані та двох поранених у Лиманській громаді», – заявив він увечері в понеділок.

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Крім того, в Костянтинівці зареєстрували чотирьох цивільних, які отримали поранення на Луганщині.

Як зазначає Кириленко, неможливо встановити точну кількість у окупованих Маріуполі та Волновасі.

За даними Угруповання Об’єднаних Сил, впродовж дня на Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили десять атак армії РФ.