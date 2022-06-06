Російські війська за добу зруйнували або пошкодили 40 житлових будинків на Донбасі – Угруповання ОС

Протягом доби 5 червня російські війська обстріляли 22 населених пункти Донецької та Луганської областей, повідомляє Угруповання Об’єднаних сил.

«Обстрілів зазнали: Авдіївка, Краматорськ, Нью-Йорк, Слов’янськ, Хромове, Дружківка, Часів Яр (Донецька область), Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине, Миколаївка, Метьолкіне (Луганська область)», – йдеться в повідомленні.

Військові оновили дані про жертви серед цивільних за попередню добу: загинуло щонайменше вісім цивільних, четверо поранені.

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«Російські війська зруйнували і пошкодили 56 цивільних об’єктів. Серед них: 40 житлових будинків, будівля лікарні і два приміщення швидкої медичної допомоги (Авдіївка), Будинок техніки і громадська приймальня цивільно-військового співробітництва (Лисичанськ), ангари і сільськогосподарська техніка підприємства «Ілюс» (Хромове), комбікормовий завод і трансформатор електромережі (Слов’янськ), водогін (Часів Яр), гаражі, автомобілі», – перелічують у штабі.

Також протягом дня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили 10 вибухонебезпечних предметів у Покровському і Волноваському районах, у Слов’янську та Лисичанську. Із зони бойових дій евакуювали 1 491 людину.

За даними Генерального штабу на ранок 6 червня, російські війська надалі намагаються наступати на кількох напрямках на Донбасі.