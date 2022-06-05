На Донбасі через російські обстріли загинули семеро людей – штаб ООС

На Донбасі внаслідок російських обстрілів загинули семеро людей, повідомляє у фейсбук штаб Операції об'єднаних сил.

«Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 41 цивільний об'єкт, з них: 33 житлові будинки, лікарню, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинули 7 цивільних осіб. Дані про загиблих та поранених уточнюються», – йдеться в повідомленні.

За добу українські військові відбили сім атак ворога, на двох локаціях тривають бої.

У штабі ООС додають, що знищили 18 одиниць російської техніки та вразили 2 повітряні цілі, зокрема вертоліт КА-52.

«Протягом минулої доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили: 4 танки; 3 артилерійські системи; 8 бойових броньованих машин; 3 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат», – інформують у штабі.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули троє мирних жителя – в Авдіївці та у Дружківці. Ще 2 людини поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 3 червня підтвердити загибель 4183 цивільних жителів і поранення 5014 через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.