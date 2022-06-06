Ризик висадки російського десанту в Одесі лишається високим, але підготовки до нього не видно – речник ОВА

Ймовірність висадки російського десанту в Одесі не зникла, повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 6 червня.

«Ризик висадки десанту залишається постійним, але наразі не видно підготовки, особливо – підготовки ворога до активної фази проведення саме десантної військової операції. На острові Зміїному ворог продовжує нарощувати свої бойові можливості, але стримувальні заходи проводять і наші Збройні сили, зокрема, Військово-морські сили», – заявив він у ранковому відеозверненні.

Читайте також: Поновити експорт із порту Одеси не дозволяє відсутність гарантій безпеки від Росії – Кулеба

За даними ОВА, в Чорному морі перебувають один надводний корабель із крилатими ракетами, один підводний човен, а також кілька великих десантних човнів.

Братчук нагадав, що «головною тактикою» росіян залишаються ракетні удари, в тому числі по Одещині, і закликав місцевих не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Російська армія завдала вранці 4 червня ракетного удару по складах сільгосппідприємства в Одеській області, двоє людей постраждали.