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Через ракетний удар РФ по Одещині є постраждалі – ОК «Південь»

За попередніми даними, постраждали дві людини

Російська армія завдала вранці суботи ракетного удару по складах сільгосппідприємства в Одеській області, є постраждалі, повідомило Оперативне командування «Південь».

«Літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59 (крилата ракета повітряного базування – ред.). Уражена територія сільськогосподарського підприємства, складські приміщення», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждали дві людини.

Внаслідок потрапляння ворожої ракети почалася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники, кажуть військові. На місці працює слідчо-оперативна група.

Напередодні повідомлялося, що сили ППО збили крилату ракету в Одещині над морем.

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