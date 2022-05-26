«Одеса для одеситів» – сумно жартують екскурсоводи: яким буде воєнний туристичний сезон?

Влітку Одеса завжди, особливо після окупації Криму, притягувала українських та міжнародних туристів. В останні два роки через пандемію ковіду великого розвитку набув внутрішній туризм – південноукраїнське місто пропонувало для відпочинку і море, і архітектурні пам’ятки, і екскурсії, і активний нічний відпочинок. Зараз туризм на паузі – через комендантську годину та заміновані пляжі Одеса втратила значну частину туристичного потенціалу. Економіка міста вже багато років залежить від туристів і у 2022 році вочевидь втратить багато грошей через вторгнення. Яким чином одеські підприємці планують підтримувати себе, містян та Одесу?

За різними неофіційними оцінками роль туризму в економіці Одесі становить від 5% до 30% – такі показники називають учасники галузі в розмовах із Радіо Свобода. Звісно йдеться не тільки про туристичний збір чи податки, які сплачують підприємці, а й про всю інфраструктуру, не тільки створену для туристів. Літній сезон впливав на всі галузі від таксі до торгівлі вуличною їжею на пляжах.

Суха статистика говорить про 2-3% внеску в економіку міста, говорить голова правління громадської організації «Агенція розвитку туризму» Роман Козловський, проте до статистики не потрапляють супутні трати туристів. Це і транспорт, і ресторани, і екскурсії тощо.

«За неофіційними даними, як ми рахуємо для себе, в туристичний сезон галузь приносить 15-20% економічного розвитку, інколи навіть до 30%. Туристи гуляють в Аркадії, купують алкоголь, ходять в ресторани – це все рахується», – стверджує експерт.

В умовах, коли пляжі заміновані, про такі показники можна тільки мріяти, говорить Козловський. Якщо міни приберуть, то попри ризики та повітряні тривоги, можна розраховувати на приїзд туристів.

«Причина дуже просто – чоловіки лишились в країні. Крім того, у багатьох в Україні зараз немає можливостей поїхати кудись до умовної Туреччини, і вони б хотіли десь розслабитись та «відпочити» від війни. Звісно потік був би значно менший – до третини від минулорічної кількості», – вважає чоловік. Чутки про розмінування пляжів ширяться доволі давно, говорить він, але офіційного підтвердження цієї інформації немає. Ба більше речники Збройних Сил України неодноразово наголошували, що ризик десантної операції на Одещині зберігається. Нещодавно морські піхотинці проводили навчання з відбиття російського десанту, правда не в самій Одесі, а на Бессарабському напрямку.

Козловський також припускає, що Одеська воєнна адміністрація піде на скорочення комендантської години – з 25 травня її вже скоротили на годину з 22.00 до 23.00. Це може зіграти на користь нічним клубам Одеси, що розташовані на березі моря та мають басейни для відпочинку.

Наприклад, на Миколаївщині ще на початку травня заявили, що бази відпочинку, що мають закриті території та власні басейни, можливо зможуть приймати туристів. За інформацією учасників галузі підготовку до відкриття проводить низка баз відпочинку в селищі Коблево – ті, що мають басейни, та не знаходяться в безпосередній близькості до військових чи стратегічних об’єктів.

Курорти Одещини під обстрілом

На Одещині більшість баз відпочинку розташовані в курортному селищі Затока та його околицях. Зараз популярна влітку пляжна зона розділена на дві частини – через ракетні удари рух через міст над Дністровським лиманом закрито і це залишає більшу частину Затоки без швидкого транспортного коридору. В останні тижні ракети влучали і в деякі бази відпочинку, є постраждалі.

Бази відпочинку до відкриття не готують, говорять Радіо Свобода менеджери місцевих готелів. Усі роботи з підготовки до сезону заморожені, говорить Радіо Свобода Андрій Сердюк, управляючій готельно-ресторанним комплексом «Гудзон Клаб».

«Перш за все сподіваємось, щоб це все якомога скоріше закінчилось. Щоб запустити сезон потрібні бронювання номерів, а якщо запиту немає, то ніхто не буде відкривати готель. Хочемо, щоб війна завершилась і тоді в серпні, можливо, попрацюємо. Щоб підготувати готель нашого класу потрібний місяць-півтора», – говорить Сердюк.

У комплексі є два власних басейни, які можуть дати можливість працювати, якщо одеська влада ухвалить те ж рішення, що і миколаївська, вважає менеджер. Ба більше «Гудзон Клаб» знаходиться перед закритим мостом, тобто з Одеси можна доїхати приблизно за годину.

Туристи нам телефонують, але ми поки відмовляємо, говорить Радіо Свобода, управляюча іншої бази відпочинку в Затоці, Світлана. Вона просить не вказувати назву готельного комплексу, він знаходиться за пошкодженим мостом на першій лінії – біля самого моря. Але в цьому році це скоріш недолік – на пляж виходити заборонено.

«В нас немає басейну, щоб ми могли якось обмежити доступ. Завжди ми робили акцент на море, тому працювати без спеціального дозволу ми не будемо. З того, що я бачу навколо нашої бази, ніхто з колег не готується до пляжного сезону. Якщо дадуть дозвіл, то за 2-3 дні ми вже будемо готові працювати», – розповідає Світлана.

Не підіймаються руки заробляти на переселенцях

З туристичного бізнесу в медіа – через війну засновниця та директорка турагенства «Діліжанс» Наталія Котлярова стала працювати фіксером та зараз співпрацює з європейськими, британськими та американськими журналістами. Два роки тому через ковід агентство перепрофілювалось з міжнародного на внутрішній туризм – деякі агенти пройшли навчання та замість продажу білетів почали водити екскурсії містом. Наприкінці 2021 року компанія майже вийшла на доковідні показники та мала замовлення на березневі та майські свята, говорить Котлярова. Проте 24.02.2022 все змінило.

«За моїми підрахунками близько 10% робочих міст в Одесі пов’язані із туризмом чи сферою обслуговування туризму – ресторани, готелі тощо. Я думаю, що допоки в Одесі звучать повітряні тривоги, ніякого внутрішнього туризму тут не буде, лише внутрішнє споживання. Цей сезон я називаю «Одеса для одеситів. Я навіть не розраховую на переселенців, тому що економічне становище в деяких з них доволі важке, а туризм не передбачає витрачання останніх грошей», – вважає засновниця турагенства.

Неочікуваною, але дуже приємною підтримкою для Котлярової стали бронювання через Airbnb приміщення компанії – одеської квартири, де зазвичай розміщали туристів. Західноєвропейці та американці бронювали приміщення, перераховували гроші, і писали, що приїхати не зможуть, але хочуть підтримати людей в Україні.

Агенти компанії «Діліжанс» навчались проводити екскурсії в туристичній фірмі «Тудой-Сюдой» історика Олександра Бабіча. Зараз його офіс перетворився на волонтерський центр – тут активно допомагають військовим. Дістають за кордоном та купують уніформу, збирають гроші на спеціалізовані технічні прилади, допомагають зі спорядженням. Бабіч і раніше займався волонтерством, але 24-го лютого спрямував на це всі ресурси – і власні, і компанії.

«Туристичного сезону у 2022 році просто не буде. Мені складно собі уявити людей, хто приїде в Одесу крім біженців, серед яких є певна кількість тих, хто зможе собі дозволити замовити екскурсію. Але в нас не сильно підіймаються руки заробляти на них гроші – я скоріше безоплатно проведу екскурсію для тимчасово переміщених осіб. Або якщо буду заробляти гроші, то одразу придбаю ізраїльські бандажі для військових», – говорить Бабіч. Він зазначає, що туризму будуть заважати і проблеми із транспортом, і відсутність підходу до моря, і економічні проблеми населення, і моральні складнощі, тобто як можна відпочивати під час війни.

«Наші працівники вже почали потихеньку водити екскурсії, пару турів на тиждень для тих, хто хоче трохи прогулятись. Але я б не назвав це бізнесом, просто в когось звичка водити екскурсії, а в когось ходити на екскурсії», – сумно жартує власник туристичного агентства, який останні місяці майже весь час приділяє не туризму, а волонтерству.

Ціни на оренду впали на третину

Вкрай важлива складова для одеського туризму – це короткострокова оренда квартир. За словами президента Асоціації рієлторів Одеси та Одеської області Дмитра Грабіни, ціни зараз впали настільки, що турист може орендувати квартиру на місяць-два за ті ж гроші, які раніше витрачав на десятиденну оренду.

«Ціни на помісячну оренду впали на 25-35 відсотків, інколи навіть на 40%. 250-300 тисяч людей поїхало з міста, а за даними військової адміністрації в нас було плюс 25-30 тисяч переселенців. Який може бути відпочинок, якщо море заміновано? Людей не пускають на пляжі, загроза десанту залишається, ракетні обстріли до останнього тижня продовжувались. Я думаю, що одесити зорієнтуються і будуть якісь заходи для морального відпочинку – музичні чи театральні фестивалі, наприклад», – говорить Грабіна.

Рієлтор каже, що останнім часом судячи з ринку нерухомості ситуація починає потроху покращуватись – з’явились заявки на придбання квартир, причому не від одеситів, а від переселенців. Ціни на об’єкти нерухомості ще не пройшли корегування через війну – ринок відкрився лише 6 травня разом із перезапуском державних реєстрів.