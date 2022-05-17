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Політика

Військовий експерт назвав вразливості Керченського мосту

Керченський міст, побудований Росією після окупації українського Криму, має вразливості, бо занадто довгий. Про це сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук. Крім того, він розповів, що на півдні України є всі ознаки наземної операції армії РФ в бік Одеси та про що свідчать дії біля острова Зміїний.

Павло Лакійчук
Павло Лакійчук

– Як ви оцінюєте заяву радника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва, що українській армії треба ближче підібратися до Азовського моря, щоб звідти завдати удар по Керченському мосту?

– Попри всю мою повагу до радника, міністра та МВС разом, хай цими справами займаються Збройні сили України. Є командування ЗСУ, є Генеральний штаб, які планують і проводять операції. Коли буде можливість і вільні засоби, буде знищений і Кримський міст (залізничний та автомобільний мости через Керченську протоку – ред.).


– Зруйнувати будь-який міст – це і складно, і не дуже складно. Тобто сама операція дуже складна в плануванні. Керченський міст добре охороняється, але, як і всі стратегічні об’єкти такого плану, досить вразливий. Він довгий, знищення будь-якого прольоту на певний час зупинить рух, а прольотів багато. Необов’язково знищувати арку мосту – там, де (відбувається – ред.) судноплавство.

Росіяни намагаються діяти в напрямку Миколаїв – Одеса, на Кривий Ріг і Запоріжжя

Павло Лакійчук пояснює, що контрнаступ українських військ на Харківському напрямку витісняє підрозділи російського війська південніше. За його словами, щільність військ з обох протиборчих боків збільшується як на основному напрямку удару, так і на півдні України.

– Наразі росіяни намагаються діяти в напрямку Миколаїв – Одеса, на Кривий Ріг і Запоріжжя. І на Донецькому напрямку. Поки вони розпорошують свої сили, можна сказати, що це добре. Чим більше в них розпорошених сил, тим легше їм протистояти.

Ознаки підготовки до наземної операції в бік Одеси

– Чи можлива подальша окупація Запорізької області з боку Херсонщини?

У Придністров’ї розташовані склади 14-ї армії Росії. Це такий хаб, куди не потрібний логістичний ланцюжок

– З Херсонщини вони намагатимуться прямувати в бік Миколаєва. Багато фактів свідчать про таку потенційну можливість: вони готують театр (воєнних дій – ред.) на Одещині, на Миколаївщині. Поки потенційно готують, опосередковано. Треба розуміти, що в Придністров’ї розташовані склади 14-ї армії (Росії – ред.). Це такий хаб, куди не потрібний логістичний ланцюжок. Тобто вони можуть сформувати там угруповання сил, і їх не треба забезпечувати зброєю та боєприпасами. Крім того, вони активізуються в гирлі Дунаю.

І значна частина обстрілів Одеси пов’язана з тим, що вони намагаються знищити нашу аеродромну базу

– Те, що ми спостерігаємо навколо острова Зміїного, – це фактично рух на гирло Дунаю. Можливо, це стосується і наших (українських – ред.) дунайських портів. І значна частина обстрілів Одеси пов’язана з тим, що вони намагаються знищити нашу аеродромну базу... Тобто придушення системи протиповітряної оборони – це така ознака підготовки до наземної операції. Удар на північ уздовж Дніпра (у напрямку Запоріжжя – ред.) також можливий, але це вже план максимум, який вони можуть реалізувати.

«Ідея «Новоросії» жива»

– Як змінилися плани російського керівництва за ці місяці війни? Яка мета тепер, окрім повної окупації Донецької та Луганської областей?

Будуть «віджимати» в нас територію Донбасу

– Ще вісім років тому, коли почалося вторгнення росіян у Крим, багато експертів говорили про пасок (коридор – ред.) «південь – схід», який вони хочуть «віджати» і перетворити на «Новоросію». Може, форма змінюється, але якщо не Путін, то його генералітет цієї концепції дотримується. А програма мінімум після окупації Криму, після боїв на Донбасі (хто тільки про це не говорив) – коридор суходолом до Криму, будуть «віджимати» в нас територію Донбасу. Як це можна було проґавити – я не знаю.

  • 20 квітня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив: якщо з’явиться можливість, то удар по мосту через Керченську протоку, який Росія звела після окупації Криму, буде завданий.
  • Міст через Керченську протоку, що сполучає Росію з окупованим Кримом, ввели в експлуатацію у 2019 році. Його протяжність – майже 19 кілометрів, приблизна вартість будівництва – близько 250 мільярдів рублів. Через міст, зокрема, РФ перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а потім і на південь України.
  • З початку повномасштабного вторгнення на територію України в лютому 2022 року російська армія повністю зайняла узбережжя Азовського моря, що дозволяє РФ контролювати наразі як сухопутні, так і морські шляхи до півострова Крим.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3 573 та 3 816 поранень цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 12 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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