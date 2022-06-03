Поновити експорт із порту Одеси не дозволяє відсутність гарантій безпеки від Росії – Кулеба

Україна готова поновити експорт із порту Одеси за умови, якщо Росія не використає це для атак на місто. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3 червня.

«Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту. Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не зловживала цим торговим шляхом для нападу на Одесу. Поки що – жодних гарантій з боку Росії», – повідомив голова МЗС.

Він додав, що Україна шукає рішення разом з Організацією Об’єднаних Націй та міжнародними партнерами.

Президент України Володимир Зеленський напередодні застеріг, що блокування Росією українських портів може спричинити зростання цін на базові продукти у світі. Це, за його словами, ставить під загрозу голоду «десятки мільйонів людей».

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання.

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Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна.