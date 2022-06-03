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Поновити експорт із порту Одеси не дозволяє відсутність гарантій безпеки від Росії – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Україна готова поновити експорт із порту Одеси за умови, якщо Росія не використає це для атак на місто. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3 червня.

«Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту. Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не зловживала цим торговим шляхом для нападу на Одесу. Поки що – жодних гарантій з боку Росії», – повідомив голова МЗС.

Він додав, що Україна шукає рішення разом з Організацією Об’єднаних Націй та міжнародними партнерами.

Президент України Володимир Зеленський напередодні застеріг, що блокування Росією українських портів може спричинити зростання цін на базові продукти у світі. Це, за його словами, ставить під загрозу голоду «десятки мільйонів людей».

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання.

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Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна.

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