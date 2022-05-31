В ООН заявляють про проведення в Москві «конструктивних дискусій» щодо експорту російського зерна

В ООН заявляють, що високопоставлений чиновник організації провів у Москві «конструктивні дискусії» щодо сприяння експорту російського зерна та добрив на світові ринки.

Речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що представник ООН Ребекка Грінспен провела переговори з першим віце-прем'єр-міністром Росії Андрієм Бєлоусовим.

Грінспен зараз перебуває у Вашингтоні для переговорів з цього ж питання «з ключовою метою вирішення зростаючої глобальної продовольчої безпеки», сказав Дюжаррік.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш намагається домовитися про те, що він називає «пакетною угодою», щоб відновити експорт продовольства з України та Росії, а також експорт мінеральних добрив.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати готові надати «листи заспокоєння» судноплавним і страховим компаніям, щоб допомогти сприяти експорту російського зерна та добрив.

Вона зазначила, що російське зерно та добрива не були прямо санкціоновані Сполученими Штатами, але «компанії трохи нервують, і ми готові надати їм заспокійливі листи, якщо це допоможе їх підбадьорити».

Ціни на зерно, олію, паливо та добрива зросли після того, як російські війська вторглися в Україну в лютому. На Росію та Україну припадає майже третина світових поставок пшениці, в той час як Росія також є ключовим експортером добрив, а Україна – основним експортером кукурудзи та соняшникової олії.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія «намагається перекласти провину на Україну», оскільки західні країни висловлюють стурбованість через дефіцит продовольства.

«Росія грає зі світом у голодні ігри, блокуючи однією рукою український експорт продовольства, а іншою намагаючись перекласти провину на Україну. Україна працює над міжнародною операцією під проводом ООН з флотами партнерів, які забезпечують торговий шлях без ризиків для безпеки», – написав він у твіттері.

Президент Франції Еммануель Макрон 31 травня заявив, що він і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали президента Росії Володимира Путіна припинити російську блокаду українського порту Одеса відповідно до умов резолюції ООН. Резолюція створить рамки, за яких міни, закладені українськими захисниками порту, можуть бути вилучені та відновлені відвантаження зерна.

Але міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що захід і Київ мають вирішити кризу, починаючи зі зняття санкцій.

Український президент сказав, що заяви Москви про те, що міжнародні санкції, запроваджені проти Росії через війну, не дозволяють їй експортувати більше продовольства, є «цинічними» і брехнею.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.

Читайте також: Росія використовує народи Африки й Азії як заручників, а в ЄС провокує політичний хаос – Зеленський