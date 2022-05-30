Росія використовує народи Африки й Азії як заручників, а в ЄС провокує політичний хаос – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія використовує народи Африки й Азії як заручників, аби люди звідти від голоду масово втікали до Європи.

«Ви бачите, що наслідки агресії Росії вийшли за межі нашого континенту. І обов’язково повернуться звідти ще більшими проблемами для всієї Європи. Наприклад, масштабний голод в Африці, в країнах Азії означатиме, що Південній і Південно-Східній Європі загрожує нова масштабна міграційна криза. І коли ви чуєте з Москви шантаж продовольством, то знайте, будь ласка, що це їхній свідомий удар насправді по ваших суспільствах. Щоб забезпечити цей удар, Росія просто використовує народи Африки й Азії як заручників, свідомо штовхає їх до голоду. Щоб люди звідти масово втікали до вас. Чи ви готові до цього? Я думаю, що ні», – сказав він під час свого відеозвернення до Європейської ради.

Зеленський також нагадав, що ще торік Росія створила умови, щоб рекордно зросли ціни на газ.

«Зараз, вкладаючись у нестабільність, Росія робить так, щоб усі енергетичні ціни зашкалювали. А навіщо? Щоб європейці протестували. І не проти агресора і його агресії, а проти своїх же держав. Проти вас особисто. Проти свого керівництва», – наголошує він.

Тому, за його словами, є загроза для кожної з європейських країн, оскільки Росія робить ставку на політичний хаос.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада.

Росія, своєю чергою, звинувачує Захід у зростанні цін на продовольство та дефіциті, пов’язуючи їх із запровадженням антиросійських санкцій за вторгнення до України.