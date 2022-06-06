Українські військові повідомили про 10 відбитих атак військ РФ на Донбасі

Угруповання Об’єднаних сил повідомило, що впродовж дня на Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили десять атак армії РФ, а на двох локаціях бої ще тривають.

«За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили один танк, три артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль, два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10»», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона про свої втрати у техніці не повідомляє.

За даними штабу, 6 червня російські військові обстріляли понад 20 населених пунктів на Донбасі, в результаті цих обстрілів загинуло двоє цивільних, 12 зазнали поранень.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.