Ще однією гарячою точкою на Донбасі зараз є місто Бахмут: російські війська просунулися вглиб раніше контрольованих Києвом територій в районі Світлодарської дуги і наблизилися до міста. Українські війська відбивають атаки російських сил та намагаються встановити контроль на панівних висотах для подальшого контролю та можливих маневрів.

5 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, посилаючись на перехвати розмов супротивника, повідомив, що російські війська отримали завдання до 10 червня повністю взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут. За даними з ранкового зведення Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті 6 червня, на Бахмутському напрямку армія РФ вела обстріли позицій українських підрозділів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. У Генштабі також повідомили про штурмові дії російських військ в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка, і зазначили, що російські військові «не мали успіху і зазнали значних втрат».