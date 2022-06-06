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Позиції ЗСУ біля Бахмута: українські військові стримують армію РФ і йдуть у контратаку (фоторепортаж)

Ще однією гарячою точкою на Донбасі зараз є місто Бахмут: російські війська просунулися вглиб раніше контрольованих Києвом територій в районі Світлодарської дуги і наблизилися до міста. Українські війська відбивають атаки російських сил та намагаються встановити контроль на панівних висотах для подальшого контролю та можливих маневрів.

5 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, посилаючись на перехвати розмов супротивника, повідомив, що російські війська отримали завдання до 10 червня повністю взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут. За даними з ранкового зведення Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті 6 червня, на Бахмутському напрямку армія РФ вела обстріли позицій українських підрозділів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. У Генштабі також повідомили про штурмові дії російських військ в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка, і зазначили, що російські військові «не мали успіху і зазнали значних втрат».

Українські військові обговорюють дії підрозділів перед початком контратаки на Бахмутському напрямку
1 Українські військові обговорюють дії підрозділів перед початком контратаки на Бахмутському напрямку
Група прикриття виходить на задані позиції &nbsp;
2 Група прикриття виходить на задані позиції

 
Перед початком висування підрозділу на визначені для контратаки позиції&nbsp;
3 Перед початком висування підрозділу на визначені для контратаки позиції 
Український військовий в укритті під час російського артилерійського обстрілу
4 Український військовий в укритті під час російського артилерійського обстрілу
Перекур поблизу лінії фронту
5 Перекур поблизу лінії фронту
Танк української армії вирушає на виконання бойового завдання
6 Танк української армії вирушає на виконання бойового завдання
Військовий коригує бойову роботу української бронетехніки на лінії фронту
7 Військовий коригує бойову роботу української бронетехніки на лінії фронту
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Військовий ЗСУ перепочиває між бойовими діями
9 Військовий ЗСУ перепочиває між бойовими діями
На посту &nbsp;
10 На посту
 
Російська армія методично знищує цивільну інфраструктуру Бахмута. Місцевий житель проходить повз промислову будівлю, зруйновану ракетним ударом російської армії&nbsp;
11 Російська армія методично знищує цивільну інфраструктуру Бахмута. Місцевий житель проходить повз промислову будівлю, зруйновану ракетним ударом російської армії 
Рятувальники намагаються загасити пожежу у промисловій зоні Бахмута, яка виникла внаслідок російського ракетного удару
12 Рятувальники намагаються загасити пожежу у промисловій зоні Бахмута, яка виникла внаслідок російського ракетного удару
Російська армія б&#39;є по цивільних спорудах та житловим будинках Бахмута. 4 червня 2022 року
13 Російська армія б'є по цивільних спорудах та житловим будинках Бахмута. 4 червня 2022 року
Результати російських обстрілів. Бахмут, Донбас. 4 червня 2022 року
14 Результати російських обстрілів. Бахмут, Донбас. 4 червня 2022 року
Результат потрапляння снаряду в житловий будинок Бахмута.&nbsp;
15 Результат потрапляння снаряду в житловий будинок Бахмута. 
Заповнена водою вирва від потрапляння ракети і завали цивільного об&#39;єкта. Бахмут, 4 червня 2022 року
16 Заповнена водою вирва від потрапляння ракети і завали цивільного об'єкта. Бахмут, 4 червня 2022 року
Кухонна шафа. яка залишилася висіти на стіні будинку, зруйнованого російськими обстрілами і кіт. Бахмут, 4 червня 2022 року
17 Кухонна шафа. яка залишилася висіти на стіні будинку, зруйнованого російськими обстрілами і кіт. Бахмут, 4 червня 2022 року
Попри тяжкі бої, українські військові кажуть, що вірять в перемогу і не втрачають оптимізму
18 Попри тяжкі бої, українські військові кажуть, що вірять в перемогу і не втрачають оптимізму
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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