Британська розвідка: війська РФ активізували просування на південь від Ізюма

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомляє, що одночасно зі штурмом Сєвєродонецька російські військові за останні дві доби активізували зусилля з просування на південь від міста Ізюм, розташованого приблизно за 130 кілометрів на північний захід від Сєвєродонецька.

«Росія, ймовірно, прагне відновити темпи в цьому районі, щоб чинити подальший тиск на Сєвєродонецьк і отримати можливість просунутися глибше в Донецьку область», – заявила британська розвідка.

Просування Росії на Ізюмській осі зупинилося з квітня після того, як українські сили уповільнили просування сил РФ, додали в британському Міноборони.

Напередодні президент України Володимир Зеленський назвав бій за Сєвєродонецьк одним із найважчих від початку повномасштабного російського вторгнення.

«Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу», – сказав Зеленський у відеозверенні.

Як повідомив 8 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, російські війська наразі контролюють більшу частину Сєвєродонецька, в місті точаться бої.