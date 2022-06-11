ЗСУ відбили штурм російських військ в напрямку Слов’янська, бої тривають – Генштаб

Російські війська продовжують артилерійські обстріли на Слов’янському напрямку, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України за 11 червня.
Також, за даними командування, українські війська відбили штурм на північному заході від Слов’янська:
«Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли. За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби».
Командування додає, що сили оборони України успішно протистоять штурму в Сєвєродонецьку та відбили наступ у районі Метьолкіного. Штурм триває в районі Тошківки.
«Противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву. На Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірського, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію завдав авіаудару поблизу Покровського», – повідомляє штаб.
Також українські війська зупинили наступ загарбників у районі Попасної.
Бої тривають у районі Ниркового, на Луганщині, натомість, за зведенням, наступ «захлинувся» в напрямку Миколаївки.
Читайте також: Через бойові дії знеструмлені найбільші міста на вільній частині Донеччини – Кириленко
«У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Крім того, з метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню, окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. Як і годиться, наші захисники грамотно зустріли ворога – противник з втратами відійшов», – йдеться в зведенні.
За даними українського командування, Росія додатково розгортає польовий шпиталь в Шебекіно Белгородської області через значні втрати.
Крім того, у Генштабі відзначають, що Білорусь приводить свої підрозділи у вищі ступені бойової готовності, відпрацьовує заходи з прийому військовозобов’язаних і знімає зі зберігання зброю та військову техніку.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 4302 і поранення 5217 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 8 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ