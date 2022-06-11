ЗСУ відбили штурм російських військ в напрямку Слов’янська, бої тривають – Генштаб

Російські війська продовжують артилерійські обстріли на Слов’янському напрямку, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України за 11 червня.

Також, за даними командування, українські війська відбили штурм на північному заході від Слов’янська:

«Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли. За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби».

Командування додає, що сили оборони України успішно протистоять штурму в Сєвєродонецьку та відбили наступ у районі Метьолкіного. Штурм триває в районі Тошківки.

«Противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву. На Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірського, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію завдав авіаудару поблизу Покровського», – повідомляє штаб.

Також українські війська зупинили наступ загарбників у районі Попасної.

Бої тривають у районі Ниркового, на Луганщині, натомість, за зведенням, наступ «захлинувся» в напрямку Миколаївки.

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«У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Крім того, з метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню, окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. Як і годиться, наші захисники грамотно зустріли ворога – противник з втратами відійшов», – йдеться в зведенні.

За даними українського командування, Росія додатково розгортає польовий шпиталь в Шебекіно Белгородської області через значні втрати.

Крім того, у Генштабі відзначають, що Білорусь приводить свої підрозділи у вищі ступені бойової готовності, відпрацьовує заходи з прийому військовозобов’язаних і знімає зі зберігання зброю та військову техніку.