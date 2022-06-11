У Херсоні та Запорізькій області почали видавати паспорти Росії

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей України 11 червня почали видавати російські паспорти. Про це повідомили призначені Кремлем «нові голови» місцевих окупаційних адміністрацій, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Володимир Рогов – «член головної ради військово-цивільної адміністрації» Запорізької області, як його називають російські державні ЗМІ, – повідомив, що на отримання російського паспорта подали заявки більш як 70 тисяч жителів. До війни в цьому регіоні України проживали понад 1,6 мільйона людей.

У Херсоні, за повідомленнями російського державного інформаційного агентства «РИА Новости», за новими паспортами прийшли 23 жителі. Серед них – «голова» окупаційної «військово-цивільної адміністрації» області Володимир Сальдо, який раніше потрапив під санкції Євросоюзу.

Ще 7 червня радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявляв, що на окупованій частині Херсонщини паспорти РФ ще нікому не видавали.

«Те, що збирають заявки, і те, що збирають ідентифікаційні дані про людей, які залишились на окупованій Херсонщині, це – правда. Те, що пропонують матеріальну допомогу – 10 тисяч рублів в обмін на паспортні дані, – це правда», – зазначив він тоді.

За словами Хланя, мобільний зв’язок та інтернет на окупованих територіях Херсонщини війська РФ теж вимкнули саме для збору паспортних даних людей, бо «окупант пропонує російську сім-картку в обмін на дані паспорта».

«Але коли виявилось, що поповнити цю картку неможливо, відбувся певний спад (попиту на них – ред.), і люди припинили брати їх і, відповідно, давати свої паспортні дані», – зазначив Хлань.

Російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. У Офісі президента України назвали це «юридично нікчемним» документом, який потрібен Путіну винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.