У Херсоні та Запорізькій області почали видавати паспорти Росії

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей України 11 червня почали видавати російські паспорти. Про це повідомили призначені Кремлем «нові голови» місцевих окупаційних адміністрацій, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».
Володимир Рогов – «член головної ради військово-цивільної адміністрації» Запорізької області, як його називають російські державні ЗМІ, – повідомив, що на отримання російського паспорта подали заявки більш як 70 тисяч жителів. До війни в цьому регіоні України проживали понад 1,6 мільйона людей.
У Херсоні, за повідомленнями російського державного інформаційного агентства «РИА Новости», за новими паспортами прийшли 23 жителі. Серед них – «голова» окупаційної «військово-цивільної адміністрації» області Володимир Сальдо, який раніше потрапив під санкції Євросоюзу.
Ще 7 червня радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявляв, що на окупованій частині Херсонщини паспорти РФ ще нікому не видавали.
«Те, що збирають заявки, і те, що збирають ідентифікаційні дані про людей, які залишились на окупованій Херсонщині, це – правда. Те, що пропонують матеріальну допомогу – 10 тисяч рублів в обмін на паспортні дані, – це правда», – зазначив він тоді.
За словами Хланя, мобільний зв’язок та інтернет на окупованих територіях Херсонщини війська РФ теж вимкнули саме для збору паспортних даних людей, бо «окупант пропонує російську сім-картку в обмін на дані паспорта».
«Але коли виявилось, що поповнити цю картку неможливо, відбувся певний спад (попиту на них – ред.), і люди припинили брати їх і, відповідно, давати свої паспортні дані», – зазначив Хлань.
Російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. У Офісі президента України назвали це «юридично нікчемним» документом, який потрібен Путіну винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 4302 і поранення 5217 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 8 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.