Ціна співпраці з окупантами. Як санкції ЄС позначаться на статках окупаційного «голови» Херсонщини Сальдо?

Що означає введення персональних санкцій ЄС проти осіб, які співпрацюють з Росією на окупованих територіях України? Які активи на території Євросоюзу має призначений російськими військовими «керувати» Херсонщиною Володимир Сальдо? Чи зможе Європейський союз передати майно херсонського «чиновника» на користь України? Це з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Міністерство фінансів Чехії зацікавилося часткою у чеській компанії колишнього мера Херсона Володимира Сальдо , якого російські військові призначили «керувати» окупованою частиною Херсонщини. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на чеське видання Deník N. ЗМІ повідомляють, що у першій половині 2015 року Сальдо став співвласником чеської компанії Agriatis, яка базується в Невекловиці, неподалік великого промислового центру Млада Болеслав, і виробляє, наприклад, барабани для медитації.

, якого російські військові призначили «керувати» окупованою частиною Херсонщини. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на чеське видання Deník N. ЗМІ повідомляють, що у першій половині 2015 року Сальдо став співвласником чеської компанії Agriatis, яка базується в Невекловиці, неподалік великого промислового центру Млада Болеслав, і виробляє, наприклад, барабани для медитації. Основним власником зазначеної компанії є українець Володимир Єрьохінський, який тривалий час проживає у Чехії. Як заявив чеському виданню Deník N підприємець, «зараз він не має із Сальдо нічого спільного», хоча у торговому реєстрі херсонському бізнесмену все ще належить 15% фірми, – зазначають у виданні. В публікації також йдеться про те, що міністерство фінансів Чехії помітило причетність Володимира Сальдо до активів у цій країні через його частку в одній із компаній, і у відомстві зазначили, що працюють над цим питанням.

Третього червня Європейський союз схвалив 6-й пакет санкцій проти Росії, в рамках якого запровадив нові персональні обмеження. Вони торкнулися, зокрема, й тих жителів Херсонщини і Мелітополя, які співпрацюють з російськими військовими. В санкційному списку опинився і Сальдо, який заявив російським ЗМІ, що «рішення Євросоюзу є «бездумним» і додав, що він «не має майна або рахунків у Європі».

Під санкціями Європи, але не України

Володимир Сальдо – це колишній мер Херсона з проросійськими поглядами, він обіймав цю посаду тричі з 2002-го до 2012 року. У 2014 році він виїхав до Росії. Після нового вторгнення Росії в Україну в лютому цього року Сальдо увійшов до так званого «комітету порятунку за мир і порядок».

29 квітня Володимиру Сальдо заочно оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, повідомили в Офісі генерального прокурора України. Раніше рішенням РНБО в Україні було призупинено діяльність 11 проросійських партій, з-поміж них і «Блок Володимира Сальдо».

Депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань розповів «Новинам Приазовʼя», що Володимир Сальдо також володіє нерухомістю в Херсоні.

«Він мав багато майна, пов’язаного якраз з викупом комунальної власності, багато нерухомості в Херсоні», – зазначив Хлань.

Відповідальність та покарання за це мають бути максимальними

На його думку, «відповідальність для тих, хто співпрацює з Росією на окупованих територіях України, має бути максимальною». Депутат вважає доцільним запроваджувати проти таких громадян персональні санкції і в Україні також.

«Фактично, вони зрадили і свою країну, і громадян цієї країни. На їхніх руках велика кількість жертв і кров наших людей. Тому відповідальність та покарання за це мають бути максимальними», – наголосив він.

Хлань стверджує, що Сальдо «досі не позбавлений державних нагород та користується фінансовою системою України».

Мали б заблокувати користування нашою банківською системою і позбавити держнагород

«Я завжди наполягав на введенні персональних санкцій. Ми дочекалися, що Європа їх вводить, а з боку України ми досі цього не бачимо щодо Сальдо та інших колаборантів. Мали б заблокувати вже давно користування нашою банківською системою і позбавити всіх державних нагород», – наголосив депутат.

Додаткові бізнеси

Херсонський журналіст Іван Антипенко розповів, що за його інформацією, Володимир Сальдо має також бізнеси в Житомирській і Херсонській областях. Як зазначив журналіст, більшістю об'єктів нерухомості чиновник заволодів в той час, коли перебував на посаді мера Херсона.



«Якраз на його каденцію, а це 2002–2010 роки, припадає дуже помітний, як ми називаємо, «дерибан» комунального майна, коли комунальні приміщення за дуже не ринковими цінами або взагалі за різними хитрими корупційними схемами роздавалися наближеному колу осіб, щоб отримати контроль над різними депутатами, чиновниками, маючи політичний вплив і тиск на цих людей», – пояснив журналіст.

У нього бізнеси переважно пов’язані з Україною, в Житомирській області є, в Херсонській області

«У Чехії у нього є потужності з виробництва різного приладдя. А так у нього бізнеси переважно пов’язані з Україною, в Житомирській області є, в Херсонській області був один із провідних бізнесів, а саме будівельний – компанія «Херсонбуд». Також у нього є готельно-ресторанний комплекс «Затєряний мір», а також він є власником низки будівель у Херсоні, які можуть бути записані на близьких або просто підставних людей, через яких він має контроль над цими об'єктами нерухомості», – додав Антипенко.

Журналіст вважає, що «європейські санкції матимуть вплив на доходи Володимира Сальдо». Водночас зараз на окупованій Херсонщині він може отримати контроль за сферами, які раніше йому не належали, зауважив журналіст.

Якщо в інших країнах його активи підпадатимуть під санкції, це вплине на його дохід

«Він в такій ситуації, що у нього вже немає ніякого виходу, крім як готуватись до в'язниці. Якщо в інших країнах його активи підпадатимуть під санкції, це вплине на його дохід. Але можуть бути різні обхідні схеми. Також у нього зараз доволі широкі можливості впливати на бізнес, на який він раніше не впливав, бо в Херсоні немає української влади. Тому колаборанти в Росії можуть впливати на різні сфери», – зазначив журналіст.

Чи зачеплять європейські обмеження родичів?

Юрист-міжнародник і колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін відзначив важливість оперативної реакції з боку міністерства фінансів Чехії.

«Дуже добре, що є такі реакції від наших європейських партнерів. По-перше, вони дають нам розуміння того, що ми не самі у цій ситуації. По-друге, це спростовує російську пропаганду, адже колаборант Сальдо після запровадження санкцій встиг збрехати, що в нього ніби-то немає на території Європейського союзу ніяких рахунків та нерухомості. Як бачимо, це, як і інші його тези, виявилося неправдою», – зауважив Бабін.

7 червня «Суспільне» опублікувало матеріал із посиланням на експертів Асоціації реінтеграції Криму, в якому зазначено, що «бізнес Володимира Сальдо може бути знищений через санкції ЄС». Експерти асоціації стверджують, що «до активів у Європі причетна його донька Ірина Сальдо, яка живе у Франції біля Ніцци та позиціонує себе як підприємиця з придбання та перепродажу чи здачі в оренду люксових апартаментів».

Борис Бабін висловив сподівання, що європейські санкції торкнуться і доньки херсонського чиновника.

Коли французи так само вчинять, як чехи, а я сподіваюсь, що вони так вчинять, у пана Сальдо виникнуть значно інші проблеми

«І тут сенс у тому, що у пана Сальдо є донька Ірина, яка живе у Франції. Вона там себе також, за дивним збігом обставин, позиціонує як таку собі езотеричну особистість. Це може бути якось пов'язане з виготовленням цих езотеричних барабанів в Чехії, адже саме через пані Ірину «клан Сальдо» відмиває награбовані гроші і вкладає їх у французьку нерухомість. І ось коли французи так само вчинять, як чехи, а я сподіваюсь, що вони так вчинять, у пана Сальдо виникнуть значно інші проблеми, ніж з часткою заводу з виготовлення езотеричних барабанів», – припустив юрист-міжнародник.



Борис Бабін вважає, що запровадження європейських персональних санкцій є важливим не лише для України, а й для самого Євросоюзу, оскільки в такий спосіб Європа зменшує російське лобі.



«Усі ці інвестиції, підприємства, нерухомість, фірми використовуються не лише паном Сальдо в його особистих інтересах, вони також, звісно, використовуються російськими спецслужбами. Сальдо тут виступає такою собі лялькою. Тому максимальне обрізання цих щупалець для кожної європейської країни є питанням національного буття», – пояснив він.

Політолог із Херсона Володимир Молчанов зазначив, що санкції Євросоюзу проти Володимира Сальдо підкреслюють увагу до його діяльності з боку європейських інституцій.

Не буде ніяких шансів перечекати десь у Домінікані

«Введення санкцій проти доньки Сальдо буде корисним. Також важливо нагадати Сальдо про те, що його діяльність вже не є такою прихованою і тіньовою. Крім Росії, йому більше ніде сховатися. Саме там у нього немає ніякого бізнесу. Поки росіяни сидять на Херсонщині, контролюють ситуацію у військовому плані, він залишається при своєму. Але тепер у нього не буде ніяких шансів перечекати десь у Домінікані, де він любив до того відпочивати, або скоріше переховуватися», – додав політолог.

Доля «заморожених» активів

Старший аналітик дослідницького центру «Європейські цінності» в Празі Давид Стулік пояснив «Новинам Приазовʼя», що запровадження персональних санкцій Європейського союзу означають заборону на в'їзд до ЄС підсанкційної особи, а також «заморожування» її активів. Але наразі невідомо, чи не користується Володимир Сальдо офшорними зонами, зазначив аналітик.

Будь-який маєток, який він має на території Чехії, буде заморожений чеським урядом. І він не зможе ним розпоряджатися

«Це означає, що будь-який маєток, який він має на території Чехії, буде заморожений чеським урядом. І він не зможе їм розпоряджатися. Це означає, що йому буде, або вже є заборона на в’їзд на територію ЄС. Те саме стосується будь-яких частин його компаній. Але ніхто не знає, чи він не віддавав комусь юридично закріплені повноваження розпоряджатися його маєтком. Наприклад, перевести його бізнес або гроші з рахунків у більш безпечні країни, офшори, наприклад. Його маєток заморожений, але не конфіскований», – додав експерт.

Давид Стулік зауважив, що блокування активів підсанкційної особи не означає їхньої конфіскації. Але в Євросоюзі вже розробляється відповідне законодавство, за яким арештоване майно зможуть передавати на потреби України, розповів аналітик.

ЄС готується спеціальний закон, який би дозволяв країнам ЄС цей «заморожений» маєток конфіскувати та переправити на потреби України

«Це буде довготривалий процес. Бо в Чехії, наприклад, немає національного законодавства, яке б так просто дозволило цей «заморожений» маєток конфіскувати та передати на інші потреби. Але вже на рівні ЄС готується спеціальний закон, який би дозволяв країнам ЄС цей «заморожений» маєток конфіскувати та переправити на потреби України. Кожна країна ЄС мусить прийняти власні законодавчі рішення, запровадити власні юридичні процедури, потрібно винести до парламенту та пройти звичайні законодавчі етапи. Звісно, можуть бути оскарження цих законів. Це процес, який займе пару місяців, у кращому випадку», – підсумував Стулік.

Редакція програми «Новини Приазов'я» намагалася сконтактувати з Володимиром Сальдо для отримання коментаря стосовно введення проти нього персональних санкцій Євросоюзу, а також отримати додаткові коментарі відносно його бізнес-структур, але відповіді не отримала.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.​