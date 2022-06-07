Зеленський: санкції проти Росії працюють, але є нюанси

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що санкції проти Росії мають не просто впроваджуватись, а впроваджуватись «на повну», також потрібен контроль за їх виконанням.

«Результат санкцій ми бачимо через деякий термін. Деякі санкції – потужний економічний тиск, удар по російській економіці – це треба дотискати. Якщо відключили банки від SWIFT, потрібно одразу відключити всім банкам. Тому що якщо ви половині банківської системи відключили, а половина працює, то вся система починає шукати вихід – через ту чи іншу державу. Так воно і є. РФ через кого це впроваджувати», – сказав президент України в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, Україна намагається впливати на спроби Росії обійти санкції.

«Ми дуже серйозно ставимося до санкцій. Вважаємо, що це потужна зброя, зброя без крові, це людяна, економічна та сучасна зброя. Я не хочу, щоб була фраза «санкції проти Росії не працюють». Вони працюють, коли вони конкретно впроваджені і коми ми всі не даємо їх обходити. Хтось хоче, коли ніхто не бачить, на цьому заробляти (обході РФ санкцій – ред.). Санкції повинні не лише впроваджувати, але впроваджуватись постійно, на повну і має бути контроль виконання санкцій», – додав Зеленський.

Єврокомісія пропонує вважати порушення санкційного режиму злочином на рівні Європейського союзу. Очікується, що це дасть змогу створити загальноєвропейські правила, завдяки яким «стане простіше розслідувати, висувати обвинувачення та карати за порушення санкцій» у всіх країнах ЄС.