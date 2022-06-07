На окупованій частині Херсонщини паспорти РФ ще нікому не видавали – радник голови ОВА

На окупованій частині Херсонщини паспорти РФ ще нікому не видавали. Про це у ефірі Радіо Свобода заявив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

«Те, що збирають заявки, і те, що збирають ідентифікаційні дані про людей, які залишились на окупованій Херсонщині, це – правда. Те, що пропонують матеріальну допомогу – 10 тисяч рублів в обмін на паспортні дані, – це правда», – зазначив він.

За словами Хланя, мобільний зв'язок та інтернет на окупованих територіях Херсонщини війська РФ теж вимкнули саме для збору паспортних даних людей, бо «окупант пропонує російську сімкартку в обмін на дані паспорта».

«Але коли виявилось, що поповнити цю картку неможливо, відбувся певний спад (попиту на них ред.) і люди припинили брати їх і, відповідно, давати свої паспортні дані», – зазначив Хлань.

Російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. У Офісі президента України назвали це «юридично нікчемним» документом, який потрібен Путіну винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.