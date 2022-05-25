ОП про спрощену видачу паспортів Росії на півдні України: «Юридично нікчемний указ»

Указ президента Росії Володимира Путіна про спрощену російську паспортизацію жителів українських Херсонської та Запорізької областей є «юридично нікчемним». Про це заявив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Жодних коректних позитивних наслідків для територій, українських громадян або міжнародного права це не становить», – зазначив він.

Подоляк вважає, що такий указ потрібний Володимиру Путіну виключно як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.

«Цей указ дасть змогу влаштувати невелике телешоу з декількома десятками колаборантів кримінальної зовнішності в головній ролі з роздачею їм цих самих паспортів», – зазначив він.

За словами Подоляка, Херсонська та Запорізька області є невід'ємною частиною України і будь-які спроби РФ «володіти вкраденими територіями» матимуть «максимально руйнівні наслідки для цієї країни».

Російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. Ці області частково перебувають під російською окупацією.